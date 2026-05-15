ODRŽAO GOVOR

Netanjahu: "Izrael je jači nego ikad, nastavljamo borbu protiv Irana i radikalnog islama"

Jerusalem je samo pod izraelskom vlašću istinski slobodan grad, poručio je

Benjamin Netanjahu. ABC News

Dž. R.

prije 40 minuta

Benjamin Netanjahu (Netanyahu), premijer Izraela najavio je nastavak borbe protiv Irana i kako će Jerusalem zauvijek ostati pod kontrolom Izraela.

Netanjahu je govor održao na događaju koji Izrael obilježava kao 59 godina od ujedinjenja Jerusalema s ovom državom te je naglasio kako je Izrael jači nego ikada.

- Režim terora u Iranu je slabiji nego ikad, a Država Izrael je jača nego ikad. Nastavit ćemo odlučno da se borimo protiv svake prijetnje radikalnog islama - rekao je.

Ističe i kako njihovi neprijatelji žele potpuno uništiti Izrael.

- Naši neprijatelji žele uništiti sve nas bez izuzetka. Ali imaju i drugi cilj: da nas iskorijene iz Jerusalema. Njihov slogan 'Na putu smo za Jerusalem' izražava njihovu zlonamjernu namjeru da nas uklone iz srca jevrejske nacije. Nećemo dozvoliti da se to dogodi. Jerusalem je samo pod izraelskom vlašću istinski slobodan grad - slobodan za sve religije i sve nacije - poručio je.

Netanjahu tvrdi da je postigao uspjehe u nedavnim sukobima protiv Irana i njegovih saveznika Hamasa i Hezbolaha.

- Moć koju smo projektovali na svakom frontu i savez, bliži nego ikad, s administracijom predsjednika Trampa u Sjedinjenim Američkim Državama, naša odlučnost da udarimo na one koji žele naše uništenje duboko unutar njihove teritorije, daleko izvan naših granica, tampon zone koje smo stvorili oko nas u Gazi, Libanu i Siriji - sve je to transformiralo lice Bliskog istoka - zaključio je Netanjahu.

# JERUSALEM
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
