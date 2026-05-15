Rubio poručio: "Politika Vašingtona ostaje ista prema Tajvanu"

Marko Rubio (Marco) poručio je da će politika Vašingtona ostati ista prema Tajvanu i nakon sastanka predsjednika Kine Si Đinpinga (Xi Jinping) i predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump).

Rubio je u intervjuu za NBC News rekao da stav Sjedinjenih Američkih Država nije promijenjen te navodi da je kineska strana otvorila pitanje Tajvana, ali da ono nije bilo u prvom planu tokom sastanka.

Dodao je i da u takvim situacijama SAD jasno izražavaju svoj stav i prelaze na druge teme.

U saopćenju objavljenom nakon razgovoraTrampa i Đinpinga nisu spomenuta pitanja povezana s Tajvanom.

Ipak, Si je tokom razgovora tajvansko pitanje opisao kao najvažnije u odnosima dvije zemlje te naveo da ispravan pristup toj temi garantuje stabilnost između SAD i Kine.

Kineska strana je i prije Trampove posjete Pekingu pitanje Tajvana svrstala među četiri teme o kojima nema pregovora. Kina Tajvan smatra sastavnim dijelom svoje teritorije, dok Sjedinjene Američke Države ne priznaju nezavisnost ostrva, ali ostaju njegov glavni dobavljač oružja.