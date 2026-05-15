Sančez stao na stranu Jamala zbog mahanja zastavom Palestine: "Ponosni smo na njega"

Premijer Španije Pedro Sančez (Sanchez) stao je u zaštitu Laminea Jamala (Yamal), zvijezde Barcelone, nakon što su ga izraelski političari i sportski zvaničnici prozvali zbog mahanja zastavom Palestine tokom proslave titule u Barceloni.

U objavi na društvenoj mreži X Pedro Sančez je rekao kako je ponosan na zvijezdu Barcelone zbog njegovog čina tokom proslave titule.

- Oni koji smatraju da mahanje državnom zastavom "podsticanje mržnje" ili su izgubili razum ili su zaslijepljeni vlastitom sramotom - rekao je Sančez.

Poručio je i kako je Jamal izrazio poruku koja je poznata svima u svijetu i da tu nema ništa sporno.

- Lamine je jednostavno izrazio solidarnost s Palestinom koju osjećaju milioni Španaca. Još jedan razlog da budemo ponosni na njega - poručio je španski premijer.

Sančez je reagirao na objavu na društvenim mrežama izraelskog ministra odbrane Izraela Kaca (Israel Katz), koji je ranije tog jutra optužio Jamala za podsticanje mržnje.

- Kao ministar odbrane Države Izrael, neću šutjeti pred huškanjem protiv Izraela i protiv jevrejskog naroda - rekao je ranije Katz na svom X nalogu.

Gesta Laminea Jamala odjeknula je u Gazi, gdje su umjetnici u izbjegličkom kampu naslikali mural na ruševinama, prikazujući Jamala kako maše palestinskom zastavom.