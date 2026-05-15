Putnici s kruzera stigli u Australiju: Očekuje ih karantin zbog hantavirusa

U Australiju je stiglo šest putnika s kruzera MV Hondius, gdje ih nakon izbijanja hantavirusa očekuje najmanje tri sedmice karantina.

Putnici su iz Nizozemske doputovali poslovnim avionom Gulfstream, koji je sletio u bazu RAAF Pearce nedaleko od Pertha, glavnog grada savezne države Zapadna Australija. Oni i članovi posade trebali bi biti prebačeni u obližnji karantinski centar Bullsbrook.

Australski ministar zdravstva Mark Butler rekao je da će vlasti provesti "jedan od najstrožijih karantinskih režima kao odgovor na ovu epidemiju virusa koji ćete naći bilo gdje u svijetu". U objektu, izgrađenom 2022. kao odgovor na pandemiju koronavirusa i od tada uglavnom nekorištenom, pet australskih državljana i jedan državljanin Novog Zelanda trebali bi provesti tri sedmice.

Butler je naveo da još nije donesena odluka o mjerama za preostalih 42 dana mogućeg perioda inkubacije, koliko je identificirala Svjetska zdravstvena organizacija. Dodao je i da će se putnici s istog broda koji su se vratili u Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju najvećim dijelom izolirati kod kuće.

Svih šest putnika bilo je negativno na virus prije polaska iz Nizozemske i niko nije pokazivao simptome. Ipak, među 11 potvrđenih slučajeva zaraze na kruzeru MV Hondius tri osobe su preminule.

Zaraza je otkrivena dok je brod plovio na ruti od Argentine prema Antarktiku, a potom prema više izoliranih ostrva u južnom Atlantiku. Nakon evakuacije svih putnika i većeg broja članova posade, MV Hondius sada plovi nazad prema Nizozemskoj, gdje će biti očišćen i dezinficiran.