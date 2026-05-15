Rusi dronom pogodili vozilo UN-ove humanitarne misije u Hersonu

Ruske snage izvele su u Hersonu napad dronom na vozila humanitarne misije Ujedinjenih naroda, pri čemu su oštećeni automobili Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova. Informacije o eventualnim žrtvama još se provjeravaju, a vijest je na Telegramu objavio načelnik Hersonske regionalne vojne uprave Oleksandr Prokudin.

- Kršeći sve norme međunarodnog prava, Rusi su dronom napali vozila humanitarne misije u hersonskoj četvrti Korabeljni - stoji u Prokudinovoj objavi.

Vlasti su istakle da se napadi nastavljaju čak i na one koji pružaju pomoć građanima.

Istovremeno, Gradska vojna uprava Hersona saopćila je da je dronom napadnuto i vozilo jednog gradskog komunalnog preduzeća u centralnom dijelu grada. U tom napadu nije bilo povrijeđenih.