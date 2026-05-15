Novi detalji užasa u privatnoj klinici: Pedijatar silovao i zlostavljao djecu, ignorisani protokoli

Njemačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv pedijatra iz savezne pokrajine Brandenburg zbog 130 slučajeva seksualnog zlostavljanja djece, uključujući silovanja, većinom pacijenata koji su bili pod njegovom brigom.

Ljekar, čije ime nije objavljeno, nalazi se u pritvoru od novembra, nakon što je majka jednog djeteta posumnjala na napad i obavijestila vlasti.

Optužbe se odnose na period od 2013. do 2025. godine, a većina djela navodno je počinjena tokom njegovog rada u klinikama zdravstvene grupe Havelland u Ratenovu (Rathenowu) i Nauenu, prenosi, The Guardian.

- Optuženi se tereti za krivična djela protiv seksualne autonomije u ukupno 130 slučajeva, uključujući teško seksualno zlostavljanje djece i silovanje - saopćilo je tužilaštvo u Potsdamu.

Prilikom hapšenja, istražitelji su zaplijenili digitalne uređaje za pohranu podataka za koje se vjeruje da sadrže relevantne snimke. Prema pisanju Bilda, prijava majke uslijedila je nakon što je dijete navodno napadnuto tokom liječenja u pedijatrijskom odjelu bolnice u Ratenovu.

Grupa Havelland Kliniken priznala je da protokol četiri oka, prema kojem dvije osobe moraju biti prisutne tokom pregleda djeteta, nije uvijek poštovan.

Nakon podizanja optužnice, grupa je saopćila da će u potpunosti podržati tužilaštvo i izrazila saučešće potencijalno pogođenim pacijentima i njihovim porodicama.

Slučaj podsjeća na najveće suđenje za seksualno zlostavljanje djece u Francuskoj, kada je bivši hirurg Joël Le Scouarnec prošle godine osuđen na 20 godina zatvora zbog zlostavljanja stotina pacijenata, većinom mlađih od 15 godina.