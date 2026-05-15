Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SASTANAK U PEKINGU

Tramp nakon sastanka sa Si Đinpingom: Slažemo se da Iran ne smije da ima nuklearno oružje

Američki predsjednik poručio je da su tokom susreta riješili brojna pitanja koja, kako je naveo, drugi ne bi uspjeli riješiti

Donald Tramp i Si Đinping. AP

Z. V.

prije 25 minuta

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je tokom razgovora s kineskim predsjednikom Si Đipingom (Xi Jinping) jedna od glavnih tema bio Iran, ističući da ni Vašington (Washington) ni Peking ne žele da Teheran razvije nuklearno oružje. Dodao je i da obje strane podržavaju slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz.

Tramp i Si Điping posljednjeg dana sastanaka u Pekingu razgovarali su u kompleksu Džongnanhaju (Zhongnanhai), sjedištu kineskog državnog vrha. Američki predsjednik poručio je da su tokom susreta riješili brojna pitanja koja, kako je naveo, drugi ne bi uspjeli riješiti.

Prema njegovim riječima, kineski lider mu je prenio da Kina neće slati vojnu opremu Iranu, dok je u vezi s Hormuškim moreuzom izrazio spremnost da pomogne u očuvanju sigurnosti plovidbe.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova u međuvremenu je pozvalo na hitno primirje na Bliskom istoku i što skorije ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, naglašavajući da sukob nije trebao ni izbiti te da će Kina nastaviti učestvovati u mirovnim naporima.

Tramp je također naveo da mu je Điping obećao kupovinu 200 Boeingovih aviona, kao i povećanje kineskog uvoza američke nafte i poljoprivrednih proizvoda.

Sastanak dvojice lidera održan je u Džongnanhaju, kompleksu koji rijetko prima strane državnike. Među ranijim gostima bili su Barak (Barack) Obama, Aleksandar Lukašenko i Vladimir Putin.

# XI JINPING
# PEKING
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.