Tramp nakon sastanka sa Si Đinpingom: Slažemo se da Iran ne smije da ima nuklearno oružje

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je tokom razgovora s kineskim predsjednikom Si Đipingom (Xi Jinping) jedna od glavnih tema bio Iran, ističući da ni Vašington (Washington) ni Peking ne žele da Teheran razvije nuklearno oružje. Dodao je i da obje strane podržavaju slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz.

Tramp i Si Điping posljednjeg dana sastanaka u Pekingu razgovarali su u kompleksu Džongnanhaju (Zhongnanhai), sjedištu kineskog državnog vrha. Američki predsjednik poručio je da su tokom susreta riješili brojna pitanja koja, kako je naveo, drugi ne bi uspjeli riješiti.

Prema njegovim riječima, kineski lider mu je prenio da Kina neće slati vojnu opremu Iranu, dok je u vezi s Hormuškim moreuzom izrazio spremnost da pomogne u očuvanju sigurnosti plovidbe.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova u međuvremenu je pozvalo na hitno primirje na Bliskom istoku i što skorije ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, naglašavajući da sukob nije trebao ni izbiti te da će Kina nastaviti učestvovati u mirovnim naporima.

Tramp je također naveo da mu je Điping obećao kupovinu 200 Boeingovih aviona, kao i povećanje kineskog uvoza američke nafte i poljoprivrednih proizvoda.

Sastanak dvojice lidera održan je u Džongnanhaju, kompleksu koji rijetko prima strane državnike. Među ranijim gostima bili su Barak (Barack) Obama, Aleksandar Lukašenko i Vladimir Putin.