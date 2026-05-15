U Kongu potvrđena epidemija ebole: Stotine sumnjivih slučajeva, deseci mrtvih

Vodeća afrička agencija za javno zdravstvo saopćila je da je u provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena epidemija ebole.

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) naveo je da je zbog ozbiljnosti situacije sazvan hitan sastanak.

Stotine sumnjivih slučajeva

Prema dostupnim podacima, prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva, dok je zabilježeno najmanje 65 smrtnih ishoda, uglavnom u zdravstvenim zonama Mongbvalu i Rvampara.

Iz Afričkog CDC-a ističu da prvi nalazi ukazuju na prisustvo soja virusa koji ne pripada zairskom soju, najčešćem i najsmrtonosnijem obliku ebole. Sekvenciranje virusa je još u toku kako bi stručnjaci preciznije utvrdili njegove karakteristike.

Strah od širenja zaraze

- Afrički CDC zabrinut je zbog rizika od daljnjeg širenja bolesti, i to zbog urbanog okruženja Bunije i Rvampare, intenzivnog kretanja stanovništva te mobilnosti povezane s rudarskim aktivnostima u Mongbvaluu - navodi se u saopćenju.

Kako su pojasnili stručnjaci, virus ebole izaziva teško i često smrtonosno oboljenje. Prenosi se direktnim kontaktom s tjelesnim tečnostima zaraženih osoba, kontaminiranim predmetima, ali i kontaktom s tijelima osoba koje su preminule od ove bolesti.