Upad doseljenika: Zapaljena džamija i uništena vozila, ostavljeni grafiti mržnje

Izraelski doseljenici upali su rano u petak u selo Džibija (Jibiya), sjeverozapadno od Ramallaha, gdje su zapalili jednu džamiju i više palestinskih vozila, prenosi palestinska novinska agencija WAFA.
Prema navodima lokalnih izvora, grupa je nasilno ušla u selo, izazvala požar u džamiji i na automobilima te ispisivala uvredljive i rasističke poruke na zidovima kuća.
U odvojenom incidentu, doseljenici su napali i palestinske kuće u mjestu Al-Luban el-Šarkija (Al-Lubban al-Sharqiya), južno od Nablusa, gdje su, kako se navodi, provaljivali u objekte duž glavne ceste i izazvali paniku među stanovnicima, posebno ženama i djecom.
Sigurnosni izvori navode da je u napadu oštećeno više kuća, a stanovnici su bili primorani na strah i haos tokom upada.
U širem kontekstu, situacija na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, dodatno se pogoršava zbog učestalih vojnih operacija, racija i sve većeg broja napada doseljenika na palestinsko stanovništvo i imovinu.
Prema palestinskim podacima, od oktobra 2023. godine ubijeno je više od 1.100 Palestinaca, hiljade su ranjene, a desetine hiljada uhapšene u sklopu eskalacije nasilja.