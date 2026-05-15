Upad doseljenika: Zapaljena džamija i uništena vozila, ostavljeni grafiti mržnje

Izraelski doseljenici upali su rano u petak u selo Džibija (Jibiya), sjeverozapadno od Ramallaha, gdje su zapalili jednu džamiju i više palestinskih vozila, prenosi palestinska novinska agencija WAFA.

Prema navodima lokalnih izvora, grupa je nasilno ušla u selo, izazvala požar u džamiji i na automobilima te ispisivala uvredljive i rasističke poruke na zidovima kuća.