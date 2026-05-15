Video / Apokaliptični prizori iz Rusije: Ukrajina žestoko uzvratila poslije masakra u Kijevu

Ukrajinska vojska navodno je u noći s četvrtka na petak izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regija, objavili su ruski Telegram kanali, prenosi Kyiv Independent. Fotografije i snimci koji kruže društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji.

I tokom jutra iznad grada su se dizali ogromni stubovi dima. Snažne eksplozije Stanovnici Rjazanja tvrde da su prije snažnih eksplozija u blizini rafinerije čuli i vidjeli više dronova kako nadlijeću grad. Rjazanjska rafinerija, koja godišnje preradi više od 17 miliona tona nafte, već je ranije bila meta ukrajinskih udara zbog svoje uloge u snabdijevanju ruske vojske gorivom.

Guverner Rjazanjske oblasti Pavel Malkov izjavio je da su ostaci dronova pogodili neimenovano preduzeće u regiji, kao i nekoliko stambenih objekata. Naveo je i da su u napadu poginule tri osobe, dok ih je 12 povrijeđeno. Navodno je došlo do udara i u drugim dijelovima Rusije. Više Telegram kanala, pozivajući se na izjave građana, objavilo je da se tokom noći dim dizao i iz područja vojnog aerodroma u Jejsku, u Krasnodarskom regionu, nakon djelovanja protivzračne odbrane.

Kyiv Independent navodi da ne može nezavisno potvrditi izvještaje o napadima niti tvrdnje ruskih zvaničnika. Ukrajinska vojska se zasad nije oglašavala o navodnim udarima.

Rjazanj se nalazi oko 450 kilometara od ukrajinsko-ruske granice kod Sumske oblasti i približno 180 kilometara jugoistočno od Moskve.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin (Sergey Sobyanin) saopćio je da je pet ukrajinskih dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prijestonici nešto prije ponoći 14. maja. Aerodromi Domodedovo i Šeremetjevo privremeno su obustavili saobraćaj zbog napada.

Eksplozije su se čule i u Jevpatoriji i Sakiju na Krimu, objavio je Telegram kanal Crimean Wind. Odgovor nakon napada na Kijev Najnoviji navodni ukrajinski napad dogodio se samo dan nakon razornog ruskog udara na Kijev, u kojem je poginulo više od 20 osoba, dok je najmanje 47 povrijeđeno.