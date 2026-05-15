Iran želi nastavak pregovora sa SAD, ali samo pod jednim uslovom

Iran je spreman da nastavi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali samo pod uslovom da druga strana pokaže ozbiljnost u razgovorima, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči.

Nakon završetka samita BRICS-a, Aragči je na konferenciji za medije naglasio da Teheran nema povjerenje u Sjedinjene Američke Države.

Dodao je da Iran nastoji održati primirje kako bi se otvorio prostor za diplomatsko rješenje, ali da je proces pregovora usporen zbog, kako je naveo, nedostatka međusobnog povjerenja.

Ranije je iranski ministar poručio da Iran neće popustiti pod pritiscima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, ocijenivši da je “imperijalna sila u opadanju” pribjegla agresiji i destabilizaciji regiona. Također je pozvao članice BRIKS-a da osude kršenje međunarodnog prava i podrže uspostavljanje pravednijeg svjetskog poretka.