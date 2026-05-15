Tramp progovorio o ključnom razgovoru sa Sijem: "Razgovarali smo o Tajvanu"

Donald Tramp je rekao da tokom sastanka sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom nije preuzeo nikakve obaveze ni na koji način kada je riječ o Tajvanu, nakon što je Peking upozorio da bi to pitanje moglo dovesti do sukoba između dvije zemlje.

- Što se tiče Tajvana, on ima veoma čvrst stav. Nisam se ni na šta obavezao, ni na koji način - rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One na povratku iz Kine.

Na pitanje da li je Si Đinping nagovijestio mogućnost sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Kine zbog Tajvana, Tramp je umanjio takvu mogućnost.

- Ne mislim da postoji sukob, osim što nama njihova snaga nije potrebna, ne treba nam Tajvan - rekao je Tramp.

Prodaja oružja

Američki predsjednik je nagovijestio da odluka o budućoj prodaji američkog oružja Tajvanu još nije donesena.

- Donijet ću odluku - rekao je Tramp kada su ga pitali o tome.

On je potvrdio da su on i kineski predsjednik tokom sastanaka detaljno razgovarali o Tajvanu i prodaji oružja.

- Razgovarali smo o Tajvanu, o cijeloj stvari sa prodajom oružja, zapravo veoma detaljno, i ja ću donositi odluke, ali znate, mislim da nam je posljednja stvar koja nam je sada potrebna rat koji je udaljen 15.000 kilometara - rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One.

Predsjednik je ponovio da je “posljednja stvar koja nam je sada potrebna rat”, što dolazi u trenutku dok se nastavlja tekući rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Na pitanje da li bi Sjedinjene Američke Države branile Tajvan u slučaju sukoba sa Kinom, Tramp nije dao direktan odgovor, rekavši da mu je Si postavio isto pitanje ranije tog dana.

- Samo jedna osoba to zna, znate ko je to? Ja, ja sam jedina osoba - rekao je Tramp.

- To pitanje mi je danas postavio predsjednik Si - dodao je Tramp, objašnjavajući da ga je pitao da li bi Sjedinjene Države branile Tajvan.

- Rekao sam da o tome ne pričam - dodao je.

Tramp je u avionu novinarima rekao i da on i Si Đinping nisu razgovarali o carinama tokom prethodna dva dana.

- Nismo razgovarali o tarifama. Mislim da plaćaju tarife. Plaćaju značajne tarife, ali mi nismo razgovarali. To nije pokrenuto - dodao je Tramp.

Osjetljivo pitanje

Podsjetimo, Trampovi komentari o Tajvanu uslijedili su nakon što je Kina u svom zvaničnom saopštenju navela da je Si upozorio američkog predsjednika da bi pogrešno upravljanje pitanjem Tajvana moglo dovesti do sukoba između Vašingtona i Pekinga.

Tramp se ranije nije dotakao pitanja Tajvana, dok je njegov ministar finansija Skot Besent rekao da “Tramp razumije osjetljivost pitanja kineskog regiona Tajvana” i najavio da će se predsjednik uskoro izjasniti o toj temi.

- Predsjednik Tramp razumije pitanja koja su ovdje u igri i razumije svu osjetljivost situacije, a svako ko tvrdi drugačije ne razumije pregovarački stil Donalda Trampa - rekao je Besent.

Također je navedeno da pitanje Tajvana nije bilo pomenuto ni u saopštenju Bijele kuće nakon prvog sastanka Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga. S druge strane, kineska vlada je u svom izvještaju sa samita navela da je Si upozorio Trampa da bi neslaganja oko Tajvana mogla odvesti odnose dvije zemlje “opasnim putem”, pa čak i ka sukobu.