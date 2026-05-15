Video / Izraelski nacionalisti održali marš u Jeruzalemu: Vikali "Smrt Arapima" i "Gaza je groblje"

Izraelski nacionalisti održali su jučer u Jeruzalemu marš pod pokroviteljstvom države, obilježavajući godišnjicu zauzimanja i aneksije grada. Tokom okupljanja uzvikivali su poruke poput “smrt Arapima”, “neka vaša sela gore” i “Gaza je groblje”, piše The Guardian. Eskalacija u Starom gradu Godišnje obilježavanje izraelske kontrole nad palestinskim Istočnim Jeruzalemom posljednjih godina poprima sve radikalniji karakter. Ove godine skup je dodatno eskalirao kada je ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir razvio izraelsku zastavu ispred džamije Al-Aksa, jednog od najvažnijih islamskih svetilišta u gradu.

Većina palestinskih stanovnika u muslimanskoj četvrti Starog grada zatvorila je svoje radnje i povukla se kućama prije početka marša. Ipak, došlo je do sukoba između radikalnih desničarskih jevrejskih grupa i Palestinaca koji su ostali, pri čemu su obje strane bacale stolice, dok je policija kasnije intervenisala i razdvojila sukobljene grupe. “Moraju otići” - Došao sam pokazati cijelom svijetu da je ovo naš grad. Ovo je Sveta zemlja. Bog nam je dao ovu zemlju i ovaj grad - rekao je 19-godišnji učesnik marša Ariel Amihaj.

Na pitanje kakvu poruku marš šalje Palestincima, odgovorio je: “Da moraju otići. Ovo je naša zemlja. Ne mogu samo biti ovdje i pokušavati nas ubosti nožem ili ubiti.”

Amihaj, koji dolazi iz Modina, grada udaljenog 43 kilometra od Jeruzalema, kazao je i da smatra da je Dan Jeruzalema jedini dan kada Židovi mogu ući u muslimansku četvrt kroz Vrata Damaska, iako ta vrata svakodnevno koriste i Izraelci i Palestinci.

U maršu su učestvovali i građani dovezeni autobusima iz različitih dijelova Izraela i s okupirane Zapadne obale, u okviru organizovane operacije koju su finansirali jeruzalemska općina i državna ministarstva. Među učesnicima je bio i ministar finansija Bezalel Smotrič. Protuprotesti i zaštita Palestinaca Nakon što su Palestinci napustili Stari grad, tenzije su se nastavile između učesnika marša i članova organizacije Standing Together, koji su došli kako bi zaštitili palestinske stanovnike od nasilja. Organizator Suf Patihi rekao je da je na teren izašlo oko 400 volontera u prepoznatljivim ljubičastim prslucima. - Željeli smo pokriti svaki dio grada kako bismo spriječili napade na Palestince- rekao je Patihi. “Da, opasno je i za nas, ali ni približno kao za Palestince koji ovdje žive.” Među protivprosvjednicima bili su i religiozni Jevreji. Jedan ultraortodoksni muškarac, koji se predstavio kao David, rekao je: - Zgrožen sam nasilnim ponašanjem ljudi iz moje zajednice. Ja sam religiozan čovjek, čovjek vjere, a oni to čine u naše ime. Osjetio sam da moram nešto poduzeti kako bih se tome suprotstavio. Ovo je oskvrnuće Božjeg imena, pa je jedini način da se to ispravi suprotno — posvetiti Božje ime, Kiddush Hashem. Ben-Gvir na Brdu hrama Na platou džamije Al-Aksa, poznatom i kao Brdo hrama, Ben-Gvir je sa pristalicama pjevao i plesao uz povike “Brdo hrama je u našim rukama”, dok je razvijao izraelsku zastavu.