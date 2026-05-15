Tramp u avionu napao novinara New York Timesa: "To što pišete je izdaja"

Do rasprave je došlo kada je Sanger tokom neformalnog razgovora s novinarima rekao da 38 dana bombardovanja Irana, koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael, nije dovelo do promjene režima u toj zemlji.

Američki predsjednik Donald Tramp tokom leta predsjedničkim avionom Air Force One ušao je u žestok verbalni sukob sa novinarom New York Timesa Dejvidom Sangerom, nakon pitanja o rezultatima američke vojne kampanje protiv Irana.

Tramp ga je odmah prekinuo i krenuo u direktan napad na novinara i njegov list.

- Ostvario sam potpunu vojnu pobjedu. Ali lažne vijesti, ljudi poput vas, ne pišu istinu. Vi ste lažan čovjek. Imali smo potpunu vojnu pobjedu - rekao je Tramp Sangeru.

Optužio novinara za izdaju

Tramp je potom kritikovao izvještavanje New York Timesa i CNN-a, koje je nazvao “najgorim medijima”, nakon čega je ponovo napao Sangera i optužio ga za izdaju.

Dok je drugi novinar pokušavao postaviti pitanje, Tramp ga je prekinuo kako bi se ponovo obratio Sangeru.

- Trebali biste to bolje znati, Dejvide. Vi ste profesionalac. Znate bolje. Urednici vam govore šta da pišete, a vi to i pišete. Trebali biste se stidjeti. Zapravo, mislim da je to izdaja - poručio je Tramp.

"Sve smo uništili"

Američki predsjednik je zatim ponovio tvrdnje svoje administracije da su SAD vojno porazile Iran, uništivši njegovu mornaricu, avijaciju, protivzračnu odbranu, radare i vojno rukovodstvo.

- Sve smo uništili. Oni su u potpunom rasulu i ostvarili smo potpunu pobjedu. Ali ljudi poput vas ne pišu istinu. Zapravo, mislim da je to što pišete izdajnički - rekao je Tramp.

Dodao je i da američke snage nisu gađale civilnu infrastrukturu.

- Nismo uništili nijedan most. Mogli smo im uništiti mostove i elektrane za dva dana, mogli smo sve uništiti - kazao je.

Na kraju je ponovo optužio medije za širenje “lažnih vijesti”.

- Onda čitam The New York Times i oni se ponašaju kao da Iranu dobro ide. Zato vam je broj pretplatnika drastično pao. To su lažne vijesti. Drastično je pao - zaključio je Tramp.