Njemački general: NATO se mora pripremiti za mogući ruski napad do 2029.

Glavni inspektor njemačkih oružanih snaga Karsten Brojer (Carsten Breuer) upozorio je da bi Rusija mogla biti spremna za napad na NATO do 2029. godine, a možda čak i ranije. O tome je govorio u zajedničkom intervjuu sa britanskim kolegom sir Ričardom Najtonom (Richard Knighton) za njemački list Süddeutsche Zeitung, prenosi European Pravda.

"Napad je moguć i ranije"

- Cijeli niz pokazatelja, od ponovnog naoružavanja i povećanja broja vojnika do ekonomskih i političkih promjena, upućuje na mogući datum ruskog napada na NATO – 2029. godinu. A da li bi se to moglo dogoditi i ranije? Da - izjavio je Brojer.

Zbog toga je, kako je naveo, neophodno da NATO do 2029. godine dostigne punu borbenu spremnost, dodatno ojača vojne kapacitete i osigura tehnološku prednost za period nakon 2035. godine.

- Smjer kojim trebamo ići definisani su novom vojnom strategijom i profilom sposobnosti koje razvijamo - dodao je njemački general.

Njegov britanski kolega ser Ričard Najton upozorio je da je teško precizno procijeniti kada bi moglo doći do sukoba, ali da prijetnja postaje sve ozbiljnija.

- Rusija vodi rat u Ukrajini, istovremeno uči i razvija nove tehnologije. Putin je pokazao da je spreman napadati suverene države. Što ste bliže ruskoj granici, to se ta opasnost snažnije osjeća - rekao je Najton.

Ranija upozorenja NATO zvaničnika

Upozorenje njemačkog generala dolazi nakon što je estonska obavještajna služba u svom godišnjem izvještaju navela da Rusija vjerovatno neće napasti članicu NATO-a ove ili naredne godine, ali da nastavlja jačati svoje oružane snage.

Ranije je i general-pukovnik Gerald Funke upozorio da bi Rusija mogla napasti zemlje NATO saveza u naredne dvije do tri godine.

U međuvremenu, NATO je najavio planove za formiranje bespilotne robotske zone duž granice s Rusijom i Bjelorusijom, uz dodatno raspoređivanje naoružanja u tom području tokom naredne dvije godine.