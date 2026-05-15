Zelenski bijesan nakon žestokog napada na Kijev: "Sravnili su cijelu zgradu sa zemljom"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je mjesto razornog ruskog napada u Kijevu, gdje su poginule 24 osobe, među kojima i troje djece, te poručio da Moskva mora odgovarati za napade na civile. Zelenski je položio crvene ruže ispred uništene stambene zgrade u kijevskoj četvrti Darnica, koju je tokom četvrtka pogodila ruska raketa u jednom od najžešćih zračnih napada na ukrajinsku prijestolnicu ove godine. - Naši spasioci... radili su bez prestanka više od jednog dana - napisao je Zelenski na aplikaciji Telegram nakon posjeta lokaciji u kijevskoj četvrti Darnici, na lijevoj obali Dnjepra, gdje je položio cvijeće i razgovarao s radnicima. Dodao je kako su Rusi raketom praktički sravnili sa zemljom čitav dio zgrade.

Dodao je kako su ruske snage projektilom praktično sravnile sa zemljom čitav dio stambene zgrade. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, Rusija je tokom dva uzastopna dana lansirala više od 1.500 dronova i desetine raketa na ciljeve širom Ukrajine. U napadima je poginulo i šest osoba na zapadu zemlje, daleko od linije fronta. Dan žalosti u Kijevu Vlasti u Kijevu proglasile su dan žalosti, a zastave širom grada spuštene su na pola koplja. Otkazani su i svi zabavni događaji. Građani su kod uništene zgrade ostavljali cvijeće, plišane igračke i svijeće, dok su spasioci više od 28 sati pretraživali ruševine. Ukrajinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je izvučeno 24 tijela, dok je oko 30 osoba spašeno. Gotovo 50 ljudi je povrijeđeno, a stotine građana zatražile su psihološku pomoć. - Rusija se ovako nikada ne može smatrati normalnom državom – država koja namjerno uništava živote i očekuje da prođe nekažnjeno. Potreban je snažan pritisak - rekao je Zelenski. Ukrajinski predsjednik ponovo je pozvao saveznike da dodatno ojačaju ukrajinsku protivzračnu odbranu. S druge strane, rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da su njihove snage između 12. i 15. maja izvele "masovne napade" na vojne ciljeve u Ukrajini. Ukrajina uzvratila udare Ukrajinske snage istovremeno su izvele napade dronovima na teritoriju Rusije.