Tramp potvrdio da je odbio posljednji iranski mirovni prijedlog: "Ako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je po povratku iz Pekinga da jedino Sjedinjene Američke Države i Kina imaju mogućnost doći do iranskog visoko obogaćenog uranija zakopanog nakon prošlogodišnjih napada na nuklearna postrojenja.

Govoreći novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One, Tramp je iranske zalihe od 440 kilograma visoko obogaćenog uranija nazvao "nuklearnim prahom", tvrdeći da se materijal nalazi ispod ruševina nuklearnih objekata.

Satelitski snimci iz juna 2025. godine prikazali su bagere ispred tunela nuklearnog postrojenja Fordov. Iran i dalje insistira da njegov nuklearni program ima isključivo civilnu i miroljubivu svrhu, dok Vašington tvrdi da Teheran pokušava razviti nuklearno oružje.

Tramp je otkrio i detalje navodnih razgovora s iranskim zvaničnicima.

- Poručili su da to ne mogu ukloniti jer nemaju potrebnu tehnologiju. Rekli su da nemaju takve mašine. Direktno su mi kazali da to mogu izvući samo Kina ili SAD - rekao je Tramp.

"Sve je uništeno"

Dodao je kako mu je iz Teherana preneseno da je sve potpuno uništeno.

- Rekli su: ‘Bili ste u pravu. Sve je potpuno uništeno.’ Nakon toga sam rekao da želim preuzeti taj materijal i oni su pristali, ali su se kasnije povukli - izjavio je Tramp.

Na kraju je poručio da vjeruje kako će Iran ipak pristati na dogovor.

Iranski mirovni prijedlog

Tokom leta Tramp je komentarisao i niz drugih tema. Potvrdio je da je odbio posljednji iranski mirovni prijedlog.

- Ako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim. To je bila neprihvatljiva rečenica - rekao je američki predsjednik.

Govoreći o Tajvanu, Tramp nije želio otkriti da li bi SAD branio ostrvo u slučaju kineskog napada, navodeći da odluka o prodaji oružja Tajvanu još nije donesena.

Dotakao se i britanskog premijera Kira Starmera (Keir Starmer), za kojeg je rekao da se nalazi "u velikim problemima", prvenstveno zbog energetike i migracija.

Tramp je dodao i da razmatra mogućnost ukidanja sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu, ali da konačna odluka još nije donesena.

Tokom razgovora s kineskim zvaničnicima, kako je naveo, teme su bile i Sjeverna Koreja, kupovina aviona Boeing te slučaj hongkonškog medijskog tajkuna Džimija Laja (Jimmy Lai).