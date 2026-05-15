Zelenski optužio Rusiju da pokušava dublje uvući Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u petak Rusiju da pokušava dublje uvući Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine.

Zelenski tvrdi da Rusija razmatra operacije s teritorije Bjelorusije prema pravcu Černihiv-Kijev ili potencijalno protiv neke članice NATO-a.

- Znamo da su održani dodatni kontakti između Rusa i Aleksandra Lukašenka, s ciljem da ga uvjere da se pridruži novim ruskim agresivnim operacijama - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Upozorio je da će se Ukrajina "nesumnjivo" braniti ukoliko bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko odluči podržati ruske planove.

- Naložio sam našim Odbrambenim i sigurnosnim snagama Ukrajine da ojačaju relevantni pravac i predstave naš plan odgovora, koji će biti razmotren i odobren na sastanku Štaba - dodao je.