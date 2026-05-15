Otkriveno koliko je života odnijela pandemija koronavirusa: Brojka je mnogo veća od one u koju se vjerovalo!

Pandemija koronavirusa odnijela je oko 22,1 milion života širom svijeta u periodu od 2020. do 2023. godine, što je više od tri puta više od zvanično prijavljenih oko sedam miliona, pokazuje nova procjena Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

U godišnjem izvještaju SZO navodi se da revidirani podaci ne obuhvataju samo direktne smrti od virusa korona, već i posljedice preopterećenih zdravstvenih sistema, kao i šire društvene i ekonomske efekte pandemije.

Organizacija ističe da je 2021. godina bila najteža, sa do 10,4 miliona dodatnih smrtnih slučajeva.

Dugoročne posljedice

SZO upozorava i na dugoročne posljedice pandemije, uključujući pad očekivanog životnog vijeka na globalnom nivou — sa 73 godine u 2019. na oko 71 godinu u 2021. godini, što predstavlja povratak na nivoe iz prethodne decenije.

Istovremeno, izvještaj pokazuje i određeni napredak u pojedinim oblastima, uključujući smanjenje infekcija HIV-om, kao i pad potrošnje alkohola i duhana u mnogim državama.

Navodi se i da je između 2015. i 2024. godine 961 milion ljudi dobio pristup pitkoj vodi, 1,2 milijarde sanitarnim uslovima, 1,6 milijardi osnovnim higijenskim uslugama, te 1,4 milijarde sigurnim metodama kuhanja.

Ozbiljni globalni izazovi

Međutim, SZO upozorava da i dalje postoje ozbiljni globalni izazovi, uključujući porast malarije za 8,5 posto, kao i probleme poput anemije, koja pogađa gotovo jednu od tri žene u reproduktivnom dobu.

U izvještaju se ističe i rodno zasnovano nasilje, koje pogađa svaku četvrtu ženu u svijetu, kao i porast gojaznosti kod djece, koja je u 2024. godini zabilježena kod 5,5 miliona djece mlađe od pet godina.

Takođe se upozorava na nedovoljno i neujednačeno prikupljanje podataka o smrtnosti u mnogim državama, što otežava precizno praćenje globalnih zdravstvenih trendova.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus ocijenio je da izvještaj pokazuje "istovremeni napredak i nejednakosti" te pozvao države da ojačaju zdravstvene sisteme i unaprijede prikupljanje podataka.