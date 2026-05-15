Izrael napao najvišeg vojnog lidera Hamasa: Sumnja se da je ubijen

Uprkos krhkom primirju u Gazi, postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Izrael je izveo napad usmjeren na najvišeg vojnog lidera Hamasa, navodi se u zajedničkom saopćenju premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca.

Izrael je smatrao Iza al-Dina al-Hadada odgovornim kao jednog od „arhitekata“ napada koji je Hamas predvodio 7. oktobra 2023. godine, te ga teretio i za držanje talaca nakon tog napada. Također, Izrael je optužio al-Hadada da je odbio provesti sporazum o razoružavanju Hamasa i demilitarizaciji Pojasa Gaze, koji je predvodio američki predsjednik Donald Tramp.

Tajnoviti al-Hadad važi za jednu od najvažnijih figura u Hamasu, a zbog svoje neupadljivosti dobio je nadimak „Duh el-Kasama“.

On predvodi Brigade Iz el-Din el-Kasam, vojno krilo Hamasa.

Visoki izraelski sigurnosni zvaničnik izjavio je da prvi pokazatelji ukazuju na to da je atentat na al-Hadada bio uspješan.