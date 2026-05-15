Izrael i Liban produžili prekid vatre za 45 dana

Sjedinjene Američke Države saopćile su da su Izrael i Liban postigli dogovor o produženju prekida vatre za dodatnih 45 dana, kako bi se omogućio nastavak diplomatskih napora i ostvario daljnji napredak u pregovorima.

Portparol američkog State Departmenta Tomi Pigot izjavio je da je prekid neprijateljstava, koji je na snazi od 16. aprila, produžen, te da će Vašington 2. i 3. juna ponovo pokrenuti politički krug pregovora između strana.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku pojačanih tenzija na jugu Libana. Portparol izraelske vojske za arapski jezik uputio je hitno upozorenje stanovnicima libanskog grada Tira, optužujući Hezbolah, militantnu grupu koju podržava Iran, za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Izraelske odbrambene snage označile su dio grada kao opasnu zonu, a stanovnicima je naređeno da se odmah evakuišu i ostanu na udaljenosti od najmanje 300 metara.

Istovremeno, izraelski mediji prenose da se Izrael priprema za moguće obnavljanje sukoba s Iranom. Kako je objavio Kanal 12, pozivajući se na visokog izraelskog zvaničnika, Tel Aviv očekuje moguću eskalaciju u narednom periodu, što prenosi i Times of Israel.