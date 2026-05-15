Tragedija u građevinskoj firmi: Radnik iz BiH poginuo u Italiji

Državljanin Bosne i Hercegovine izgubio je život u italijanskom mjestu Vecano, u nesreći koja se dogodila na radnom mjestu u jednoj građevinskoj kompaniji u industrijskoj zoni tog mjesta, u opštini Silandro.

Policija je saopštila da je 51-godišnji A. S. iz BiH poginuo jutros, 15. maja, u teškoj nesreći na poslu.

Prema navodima medija, nesreća se dogodila nešto poslije 8:00 sati, kada je A. S. preuzeo smjenu i sjeo u viljuškar. Riječ je o radniku koji je duže vrijeme živio u Silandru. Iz za sada nepoznatih razloga, koje istražuju tehničari i policija, viljuškar kojim je upravljao sudario se s drugim teškim vozilom kojim je upravljao njegov kolega.

Od siline udara viljuškar se prevrnuo, a radnik je ostao zarobljen ispod vozila, koje ga je prikliještilo svojom težinom.

Povrede koje je zadobio bile su toliko teške da mu nije bilo spasa — preminuo je na licu mjesta. Kolege su odmah pozvale pomoć, a spasilačke ekipe, uključujući vatrogasce iz Vecana i Silandra te medicinske timove, brzo su stigle na teren i pokušale ga izvući i reanimirati, ali bez uspjeha.

Karabinjeri su pokrenuli istragu i započeli rekonstrukciju nesreće, prikupili prve izjave i dokaze, dok su na teren izašli i inspektori rada kako bi provjerili poštivanje propisa o sigurnosti na radu i eventualne propuste u zaštitnim mjerama.