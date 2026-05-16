Tramp iz Pekinga otišao bez velikih dogovora, ali je poslao upozorenje Tajvanu

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) napustio je u petak Peking bez konkretnih dogovora o ključnim pitanjima koja već godinama opterećuju odnose dvije sile, ali se čini da je njegova dvodnevna posjeta ipak dovela do privremenog smirivanja odnosa sa kineskim liderom Si Đinpingom (Xi Jinping), prenosi CNN.
Tokom intenzivnih sastanaka i raskošnih ceremonija, dvojica lidera razgovarala su o Iranu, Tajvanu i trgovinskim odnosima, u okviru prvog ovakvog susreta u Pekingu nakon gotovo deset godina.
Od Trampove posljednje posjete Kini 2017. godine, Vašington je značajno promijenio svoju globalnu ulogu, dok je Si dodatno učvrstio vlast u zemlji i ubrzao kineski tehnološki razvoj.
- Riješili smo mnogo različitih problema koje drugi ne bi mogli riješiti, a odnos je vrlo snažan - rekao je Tramp na početku bilateralnih razgovora u petak, ne iznoseći dodatne detalje.
Posjeta je, ipak, poslužila za ublažavanje napetosti u odnosima dvije zemlje, a Si je organizovao doček koji je očigledno impresionirao američkog predsjednika i dodatno naglasio njihov lični odnos.
Svečanost i ceremonija
Tramp, bivša zvijezda reality programa, poznat je po tome koliko pažnje pridaje simbolici i javnom nastupu, a Si je tome očigledno posvetio posebnu pažnju. Kineski lider je na aerodrom poslao potpredsjednika Hana Dženga (Han Zheng), čime je pokazao koliko Kina pridaje značaj ovoj posjeti.
Na pitanje da li mu je taj potez bio važan, Tramp je za Fox News rekao da to vidi kao znak poštovanja.
- Kad bih izašao iz aviona i nitko me ne bi dočekao, rekao bih da to ne bi bilo baš cool jer je to zapravo poštovanje prema našoj zemlji. Naša zemlja je poštovana - izjavio je Tramp.
Američkom predsjedniku je u četvrtak priređena velika ceremonija ispred Velike dvorane naroda, uz vojne orkestre i djecu koja su mahala zastavama, a Tramp je djelovao vidno zadovoljan dočekom.
Tokom posjete pokazao je i neuobičajeno poštovanje prema kineskom kolegi, izbjegavajući komentarisati pitanja o Tajvanu dok su ga novinari ispitivali, a tokom državnog banketa čak je nazdravio čašom šampanjca, što je za njega kao apstinenta predstavljalo simboličan gest.
Posjet tajnovitom kompleksu
Posljednjeg jutra u Pekingu Tramp je posjetio Džungnanhaj, strogo čuvani kompleks u kojem se nalazi vrh kineske Komunističke partije, piše CNN.
Si je lično proveo Trampa kroz vrtove kompleksa i rekao da je riječ o uzvratnoj gesti za gostoprimstvo koje mu je američki predsjednik pružio u Mar-a-Lagu 2017. godine.
- Ovdje rade i žive čelnici partije i središnje vlade Kine, uključujući i mene - rekao je Si Trampu.
Džungnanhaj je nekada bio carski vrt, a danas predstavlja centar političke moći Kine. Samo mali broj američkih lidera imao je priliku posjetiti ovaj kompleks, među njima Ričard Nikson (Richard Nixon), Džordž V. Buš (George W. Bush) i Barak Obama (Barack Obama).
Tokom obilaska Si je Trampu pokazivao stoljetna stabla, a američki predsjednik je u jednom trenutku rekao:
- Lijepo mjesto. Sviđa mi se. Mogao bih se naviknuti na ovo.
Napetosti oko Tajvana
Veliki dio razgovora odnosio se na Tajvan, oko kojeg između Pekinga i Vašingtona već dugo postoje ozbiljne tenzije.
- Pitanje Tajvana je najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a - upozorio je Si, prema navodima kineskih državnih medija. "Ako se to pitanje ne riješi na ispravan način, dvije zemlje mogle bi završiti u sukobu."
Peking je time još jednom dao do znanja da smatra Tajvan svojom ključnom "crvenom linijom".
Tramp je, s druge strane, upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu nezavisnost od Kine, prenosi BBC.
- Ne želim da itko postane neovisan - rekao je Tramp za Fox News.
- Ne želimo ratove, a ako se zadrži status quo, mislim da će Kina biti u redu s tim. Ali ne želimo da netko kaže: 'Idemo u neovisnost jer nas Sjedinjene Države podržavaju' - dodao je.
Na pitanje da li bi SAD branio Tajvan u slučaju sukoba, Tramp nije želio direktno odgovoriti. Državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je da je američki stav ostao nepromijenjen i da Vašington ne podržava nezavisnost Tajvana.
Tramp je dodao i da će uskoro odlučiti o prodaji oružja Tajvanu vrijednoj 11 milijardi dolara, o čemu je, kako tvrdi, veoma detaljno razgovarao sa Sijem.
Rat u Iranu kao pozadina samita
U sjeni samita ostao je i američko-izraelski rat sa Iranom, a jedno od ključnih pitanja bilo je da li će Kina iza kulisa pomoći u pokušajima okončanja višemjesečnog sukoba koji je uzdrmao svjetsku ekonomiju, navodi CNBC.
Sukob je doveo do gubitka oko 10 miliona barela nafte dnevno zbog iranske blokade Hormuškog moreuza, ali su cijene nafte ostale relativno stabilne zahvaljujući potezima SAD-a i Kine.
Sjedinjene Američke Države povećale su izvoz nafte, dok je Kina znatno smanjila uvoz i oslonila se na svoje strateške rezerve, čime su dvije zemlje nadoknadile veliki dio gubitaka iz Perzijskog zaljeva.
Iako je Tramp izrazio nadu da će Kina pomoći u pritisku na Teheran, nije bilo jasnih signala da je Peking spreman na takav potez.
Bijela kuća saopštila je da su se lideri saglasili da Hormuški moreuz mora ostati otvoren te da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje.
Američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright) izjavio je za CNBC da očekuje kako će Kina ubuduće kupovati više američke nafte.
Trgovinski sporazumi s nejasnim ishodom
Iako je Tramp najavljivao velike trgovinske sporazume, konkretni detalji i dalje nisu potvrđeni.
Američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir (Jamieson Greer) rekao je da bi Kina tokom naredne tri godine mogla kupovati američke poljoprivredne proizvode vrijedne više milijardi dolara godišnje, kao i da je obnovljena dozvola za izvoz američke govedine.
Tramp je također izjavio da je Si pristao kupiti 200 Boeingovih aviona, ali kineska strana u svom saopštenju nije potvrdila taj dogovor, već je samo pozvala na širenje saradnje u ekonomiji i trgovini.
Stabiliziran odnos unatoč svemu
Uprkos brojnim nesuglasicama, činjenica da su oba lidera nakon sastanaka govorila pozitivno jedan o drugom smatra se znakom stabilizacije odnosa.
- Mislim da će to ući u historiji kao vrlo važan trenutak. I možda više od svega, veliki trenutak poštovanja - rekao je Tramp za Fox News.
Govoreći o kineskom predsjedniku, dodao je:
- Nema igara, nema razgovora o tome kako je lijepo vrijeme... on je sav posao, i to mi se sviđa. To je dobra stvar. Nema igara.