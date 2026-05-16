Tramp iz Pekinga otišao bez velikih dogovora, ali je poslao upozorenje Tajvanu

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) napustio je u petak Peking bez konkretnih dogovora o ključnim pitanjima koja već godinama opterećuju odnose dvije sile, ali se čini da je njegova dvodnevna posjeta ipak dovela do privremenog smirivanja odnosa sa kineskim liderom Si Đinpingom (Xi Jinping), prenosi CNN. Tokom intenzivnih sastanaka i raskošnih ceremonija, dvojica lidera razgovarala su o Iranu, Tajvanu i trgovinskim odnosima, u okviru prvog ovakvog susreta u Pekingu nakon gotovo deset godina. Od Trampove posljednje posjete Kini 2017. godine, Vašington je značajno promijenio svoju globalnu ulogu, dok je Si dodatno učvrstio vlast u zemlji i ubrzao kineski tehnološki razvoj. - Riješili smo mnogo različitih problema koje drugi ne bi mogli riješiti, a odnos je vrlo snažan - rekao je Tramp na početku bilateralnih razgovora u petak, ne iznoseći dodatne detalje. Posjeta je, ipak, poslužila za ublažavanje napetosti u odnosima dvije zemlje, a Si je organizovao doček koji je očigledno impresionirao američkog predsjednika i dodatno naglasio njihov lični odnos. Svečanost i ceremonija Tramp, bivša zvijezda reality programa, poznat je po tome koliko pažnje pridaje simbolici i javnom nastupu, a Si je tome očigledno posvetio posebnu pažnju. Kineski lider je na aerodrom poslao potpredsjednika Hana Dženga (Han Zheng), čime je pokazao koliko Kina pridaje značaj ovoj posjeti.

Na pitanje da li mu je taj potez bio važan, Tramp je za Fox News rekao da to vidi kao znak poštovanja. - Kad bih izašao iz aviona i nitko me ne bi dočekao, rekao bih da to ne bi bilo baš cool jer je to zapravo poštovanje prema našoj zemlji. Naša zemlja je poštovana - izjavio je Tramp. Američkom predsjedniku je u četvrtak priređena velika ceremonija ispred Velike dvorane naroda, uz vojne orkestre i djecu koja su mahala zastavama, a Tramp je djelovao vidno zadovoljan dočekom. Tokom posjete pokazao je i neuobičajeno poštovanje prema kineskom kolegi, izbjegavajući komentarisati pitanja o Tajvanu dok su ga novinari ispitivali, a tokom državnog banketa čak je nazdravio čašom šampanjca, što je za njega kao apstinenta predstavljalo simboličan gest. Posjet tajnovitom kompleksu Posljednjeg jutra u Pekingu Tramp je posjetio Džungnanhaj, strogo čuvani kompleks u kojem se nalazi vrh kineske Komunističke partije, piše CNN.

Si je lično proveo Trampa kroz vrtove kompleksa i rekao da je riječ o uzvratnoj gesti za gostoprimstvo koje mu je američki predsjednik pružio u Mar-a-Lagu 2017. godine. - Ovdje rade i žive čelnici partije i središnje vlade Kine, uključujući i mene - rekao je Si Trampu.