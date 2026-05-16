Tramp se oglasio: "Ubili smo El Minukija, neće više terorisati Afriku!"

Tramp je na platformi Truth Social naveo da je operacija izvedena po njegovom naređenju te da su američke snage i Oružane snage Nigerije djelovale bez greške. Istakao je da je riječ o pažljivo planiranoj i složenoj misiji usmjerenoj na, kako je rekao, jednog od najaktivnijih terorista na svijetu.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) saopćio je da su američke i nigerijske snage u Nigeriji likvidirale Abu-Bilala El-Minukija (Abu-Bilal al-Minuki), kojeg opisuje kao drugog čovjeka Islamske države.

- Večeras su, po mom naređenju, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprijekorno izvele pažljivo planiranu i vrlo složenu misiju kako bi s bojišta uklonile najaktivnijeg teroristu na svijetu - naveo je Tramp.

On je dodao da je Abu-Bilal El-Minuki, za kojeg tvrdi da je bio drugi u komandnom lancu ISIS-a na globalnom nivou, pokušavao da se skriva u Africi. Također je naveo da je od 2023. godine bio pod američkim sankcijama zbog povezanosti s Islamskom državom.

- On više neće terorisati ljude Afrike niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih protiv Amerikanaca. Njegovim uklanjanjem globalna operacija ISIS-a znatno je oslabljena - poručio je Tramp.

Zahvalio je vlastima Nigerije na, kako je rekao, partnerstvu u ovoj operaciji.