Tinejdžerka opsjednuta neonacizmom osuđena na 15 godina zatvora: Napala Kurda sjekirom

Tinejdžerka iz Velike Britanije Alina Berns (Alina Burns), za koju se navodi da je bila fascinirana nacističkom ideologijom, osuđena je na više od 15 godina zatvora nakon što je sjekirom napala iranskog Kurda Mohameda Mahmudija u gradu Bristol.

Krunski sud u Bristolu izrekao joj je kaznu od 15 godina zatvora, uz dodatne četiri godine uslovnog nadzora nakon izlaska na slobodu, prenosi Sky News.

- Tužilaštvo tvrdi da je optužena imala ekstremno desničarski način razmišljanja i da je željela da Jevreji i muslimani budu ubijeni, a da ‘nebijelci’ pobjegnu ili budu protjerani iz Velike Britanije. Dan prije napada, optužena je gledala video snimke marševa SS-a i poslala e-mail pod nazivom ‘Zora građanskog rata’ - izjavila je tužiteljka Serena Gejts (Serena Gates).

Ideološka pozadina

Na ranijem ročištu Berns se izjasnila krivom za pokušaj ubistva i više tačaka optužnice vezanih za posjedovanje hladnog oružja, ali je negirala navode o terorističkoj motivaciji.

Sud je ipak prihvatio stav tužilaštva da je napad imao i ideološku pozadinu.

- Ne sumnjam da ste opasan počinilac i da ostajete duboko ukorijenjeni u svom iskrivljenom sistemu vrijednosti - rekla je sudija prilikom izricanja presude.

"Pokušala bi ponovo"

Napad se dogodio 2. augusta prošle godine u Bedminsteru, dok je žrtva razgovarala s prijateljem ispred jedne berbernice u Bristolu.

Prema snimcima nadzornih kamera, Berns je zamahnula sjekirom prema vratu muškarca, ali je žrtva uspjela izbjeći udarac i oduzeti joj oružje prije nego što je ponovo napadnuta.

Ubrzo je na lice mjesta stigla policija, koja je kod osumnjičene pronašla i dodatno hladno oružje.

Tokom istrage Berns je priznala da je imala namjeru da žrtvi “prereže vrat” te da bi to, kako je navela, “ponovo učinila, ali uspješno”.