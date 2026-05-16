Osam Palestinaca ubijeno, desetine ranjenih u izraelskim napadima na grad Gazu uprkos prekidu vatre

Osam Palestinaca je ubijeno, a više od 45 ranjeno u petak u dva izraelska zračna napada koji su pogodili stambenu zgradu i civilno vozilo u gradu Gazi, saopćili su medicinski izvori.

Medicinski izvori rekli su za Anadolu da su žrtve, uključujući žene, prebačene u bolnicu Al-Shifa i poljsku bolnicu Palestinskog Crvenog polumjeseca u gradu Gazi.

Pogođena stambena zgrada

Izvori su naveli da su tri žrtve ubijene u napadu na vozilo, dok je pet osoba poginulo u napadu na stambenu zgradu.