Pentagon izradio tajni plan: Američki specijalci spremni za upad u Iran

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) vratio se iz Kine, a pred njim se, prema pisanju New York Timesa, nalaze ključne odluke o Iranu, dok njegovi najbliži saradnici već pripremaju planove za moguće nove vojne udare ako se trenutni zastoj ne riješi diplomatski.

Prema navodima izvora, u američkoj administraciji razmatraju se scenariji koji uključuju nastavak bombardovanja, ali i širu vojnu eskalaciju, ukoliko pregovori ne donesu rezultat.

Tramp je novinarima u avionu Air Force One, ubrzo nakon napuštanja Pekinga, poručio da je iranski prijedlog za mir neprihvatljiv.

- Pogledao sam ga, i ako mi se ne svidi prva rečenica, odmah ga bacim u smeće - rekao je američki predsjednik.

Tajni razgovori i diplomatski pritisci

Tramp je potvrdio da je o Iranu razgovarao i s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping), s obzirom na to da Kina ima snažne ekonomske veze s Teheranom i zavisi od energenata koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Međutim, američki predsjednik je naglasio da od kineskog lidera nije tražio direktan pritisak na Iran.

SAD se, prema navodima izvora, nalazi između različitih političkih struja koje imaju suprotstavljene stavove o daljem toku sukoba, dok se istovremeno pokušava izbjeći dugotrajna vojna eskalacija.

Pentagon priprema različite scenarije

Američki Pentagon već je izradio planove za moguće ponovno pokretanje operacije “Epski gnjev”, koja je ranije obustavljena nakon primirja.

Ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) rekao je pred Kongresom da postoje planovi za eskalaciju, ali i opcije povlačenja trupa.

- Imamo spreman plan za eskalaciju ako to bude potrebno - poručio je Hegset.

U međuvremenu, razmatra se i povratak dijela od više od 50.000 američkih vojnika raspoređenih na Bliskom istoku.

Pripreme za moguće nove napade

Dužnosnici navode da SAD i Izrael provode pojačane vojne pripreme za moguće nove udare na Iran, uključujući i scenarije koji bi mogli uslijediti u vrlo kratkom roku.

Tramp je ranije poručio da Teheran mora prihvatiti dogovor.

- Ili će sklopiti dogovor ili će biti zbrisani s lica zemlje. Kako god okreneš, mi pobjeđujemo - rekao je Tramp.

Opcije uključuju i specijalne operacije

Prema američkim izvorima, razmatraju se dvije glavne opcije: intenzivnije bombardovanje iranske vojne i infrastrukture, te slanje specijalnih jedinica na teren radi zapljene nuklearnog materijala.

Nekoliko stotina specijalaca već je ranije raspoređeno na Bliski istok, a cilj je omogućiti izvođenje takvih operacija, uključujući i duboke upade u podzemne objekte poput postrojenja u Isfahanu.

Teheran upozorava na odgovor

Iranski zvaničnici poručuju da su spremni na novi sukob i najavljuju odgovor na eventualne napade.

- Naše oružane snage spremne su zadati snažan udarac svakoj agresiji. Spremni smo na sve opcije, bit će iznenađenja - izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf).

Američki vojni vrh ističe da su sve opcije i dalje otvorene, ali ne otkriva detalje potencijalnih operacija.

U Pentagonu navode da su snage, uključujući nosače aviona, razarače i borbene avione, u visokoj pripravnosti za eventualni nastavak operacija protiv Irana, ukoliko to bude naređeno.