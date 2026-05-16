Američki zvaničnici sumnjaju da iza napada na bezinske pumpe širom SAD-a stoje iranski hakeri

Američki zvaničnici sumnjaju da su iranski hakeri upali u sisteme za nadzor rezervoara goriva na benzinskim pumpama u više saveznih država SAD-a, navode izvori CNN-a.

Prema informacijama osoba upoznatih s istragom, napadači su iskoristili automatske sisteme za mjerenje rezervoara (ATG) koji su bili dostupni na internetu i nisu bili adekvatno zaštićeni lozinkama.

Ozbiljan problem

U pojedinim slučajevima hakeri su mogli mijenjati prikaz podataka na ekranima, ali ne i stvarni nivo goriva u rezervoarima.

Iako za sada nema dokaza o fizičkoj šteti, incident je otvorio ozbiljna sigurnosna pitanja. Stručnjaci i američki zvaničnici upozoravaju da bi pristup ovakvim sistemima, barem u teoriji, mogao omogućiti da curenje goriva ostane neotkriveno.

Iran se smatra jednim od glavnih osumnjičenih zbog ranijih sličnih sajber aktivnosti, ali američke vlasti još ne mogu sa sigurnošću utvrditi odgovornost zbog nedostatka jasnih digitalnih tragova.

CNN je zatražio komentar od Američke agencije za sajber sigurnost i sigurnost infrastrukture, dok je FBI odbio da komentariše slučaj.

Upozorenja stručnjaka

U širem kontekstu, stručnjaci upozoravaju na pojačane sajber aktivnosti povezane s Iranom tokom sukoba SAD-a i Izraela s Teheranom.

Šef izraelske Nacionalne direkcije za sajber odbranu Josi Karadi (Yossi Karadi) rekao je za CNN:

- Vidimo značajan rast razmjera, brzine i integracije između sajber operacija i psiholoških kampanja.

Analitičarka Alison Vikof (Allison Wikoff) iz PwC-a ocijenila je da se iranske operacije “ubrzavaju, uz bržu prilagodbu, složenije haktivističke grupe i vjerovatno širenje izviđačkih i fišing napada uz pomoć vještačke inteligencije”.

Bivši američki zvaničnici upozoravaju da bi ovakve aktivnosti mogle imati utjecaj i na buduće izborne cikluse u SAD-u, prvenstveno kroz informacione operacije, a ne direktne napade na izborne sisteme.