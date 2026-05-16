Tramp tvrdi: Ubili smo najaktivnijeg teroristu na svijetu

Američke i nigerijske snage u petak su ubile visokorangiranog komandanta islamističke terorističke organizacije Islamska država (ISIS), saopćio je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump). Informaciju je objavio na društvenoj mreži Truth Social, prenosi CNN.

Tramp je naveo da je operacija izvedena po njegovom naređenju te da su američke snage i Oružane snage Nigerije sprovele, kako je rekao, pažljivo planiranu i složenu akciju.

- Večeras su, po mojoj zapovijedi, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprijekorno izvele pažljivo isplaniranu i vrlo složenu misiju kako bi s bojišta uklonile najaktivnijeg teroristu na svijetu - napisao je Tramp.

On je dodao da je ubijeni Abu-Bilal El-Minuki bio drugi čovjek u komandnoj strukturi ISIS-a na globalnom nivou.

- Više neće terorisati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija protiv Amerikanaca - naveo je Tramp.

Raniji udari u Nigeriji

Ovo nije prvi put da Tramp naređuje operacije protiv pripadnika Islamske države u Nigeriji. Ranije je optuživao militantne grupe u toj zemlji za napade na hrišćane.

U decembru je Tramp saopćio da je naredio “snažan i smrtonosan udar protiv ISIS-a” u sjeverozapadnoj Nigeriji, navodeći kao razlog ubistva civila, uključujući hrišćane.

Aktivne militantne grupe u regionu

Na sjeveru i sjeveroistoku Nigerije djeluje više oružanih grupa, uključujući Boko Haram i ogranke Islamske države. Region se dodatno povezuje sa nestabilnošću u Sahelu, gdje su aktivne srodne ekstremističke organizacije.

Američke vlasti su ranije uvele sankcije Al-Minukiju (al-Minuki), za kojeg se navodi da je rođen u Nigeriji 1982. godine. Prema američkim podacima, od 2023. godine Islamsku državu vodi Abu Hafis El-Hašimi El-Kurejši (Abu Hafis al-Hashimi al-Qurashi), kao peti lider organizacije od pr