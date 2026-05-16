Putin 19. i 20. maja u posjeti Kini: O ovim temama će razgovarati sa Si Đinpingom

Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravit će u Kini 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping), saopćila je pres-služba Kremlja.

Tokom posjete, Putin i Si će razgovarati o bilateralnim odnosima Rusije i Kine, kao i o aktuelnim međunarodnim pitanjima. Također je planirano potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma, prenijela je agencija RIA Novosti.

Kako je navedeno, dvojica lidera će prisustvovati i ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja Rusije i Kine za period 2026–2027.

Putin bi se tokom boravka trebao sastati i s premijerom Državnog vijeća Kine Li Ćiangom (Li Qiangom).