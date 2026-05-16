Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JAČANJE SARADNJE

Putin 19. i 20. maja u posjeti Kini: O ovim temama će razgovarati sa Si Đinpingom

Kako je navedeno, dvojica lidera će prisustvovati i ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja Rusije i Kine za period 2026–2027.

Putin i Si Đinping. Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Z. V.

prije 27 minuta

Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravit će u Kini 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping), saopćila je pres-služba Kremlja.

Tokom posjete, Putin i Si će razgovarati o bilateralnim odnosima Rusije i Kine, kao i o aktuelnim međunarodnim pitanjima. Također je planirano potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma, prenijela je agencija RIA Novosti.

Kako je navedeno, dvojica lidera će prisustvovati i ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja Rusije i Kine za period 2026–2027.

Putin bi se tokom boravka trebao sastati i s premijerom Državnog vijeća Kine Li Ćiangom (Li Qiangom).

# KINA
# XI JINPING
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.