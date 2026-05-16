Video / Eksplozija na plinskoj platformi u Venecueli: Povrijeđeno šest radnika

Eksplozija na plinskoj platformi u Venecueli.
Eksplozija na platformi za prirodni plin na jezeru Maracaibo u zapadnoj Venezueli izazvala je požar u petak, povrijedivši šest radnika, potvrdila je državna naftna tvrtka Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
U izjavi, PDVSA je navela da se incident dogodio u postrojenju u vodama jezera Maracaibo u državi Zulia, što je izazvalo aktiviranje protokola za hitne slučajeve industrijske sigurnosti, uključujući evakuaciju osoblja i raspoređivanje vatrogasnih i spasilačkih timova.
Povrijeđeni radnici prevezeni su u bolnicu na liječenje, dok je požar kasnije ugašen.
PDVSA je navela da je osnovala tehnički odbor za istragu uzroka eksplozije i naglasila da incident neće uticati na proizvodnju nafte i plina u zapadnoj Venezueli, javila je Xinhua.
