Video / Eksplozija na plinskoj platformi u Venecueli: Povrijeđeno šest radnika

M. Až.

prije 1 sat 31 minutu

Eksplozija na platformi za prirodni plin na jezeru Maracaibo u zapadnoj Venezueli izazvala je požar u petak, povrijedivši šest radnika, potvrdila je državna naftna tvrtka Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

U izjavi, PDVSA je navela da se incident dogodio u postrojenju u vodama jezera Maracaibo u državi Zulia, što je izazvalo aktiviranje protokola za hitne slučajeve industrijske sigurnosti, uključujući evakuaciju osoblja i raspoređivanje vatrogasnih i spasilačkih timova.

Povrijeđeni radnici prevezeni su u bolnicu na liječenje, dok je požar kasnije ugašen.

PDVSA je navela da je osnovala tehnički odbor za istragu uzroka eksplozije i naglasila da incident neće uticati na proizvodnju nafte i plina u zapadnoj Venezueli, javila je Xinhua.

