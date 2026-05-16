Rusija napala Ukrajinu s gotovo 300 dronova

Ruske snage su tokom noći izvele masovni napad na Ukrajinu, lansiravši ukupno 294 drona, saopćile su ukrajinske vlasti. Protuzračna odbrana uspjela je oboriti ili neutralizirati 269 bespilotnih letjelica.

Napad je, prema podacima ukrajinskih vlasti, još trajao u jutarnjim satima, dok se dio ruskih dronova i dalje nalazio u ukrajinskom zračnom prostoru.

Ukrajinske odbrambene snage su oborile ili elektronski onesposobile dronove tipa “Šahed”, “Gerbera”, “Italmas” i dronove mamce tipa “Parodija”. Operacije su provedene na sjeveru, jugu te u centralnim i istočnim dijelovima zemlje.