MASOVNI NAPAD

Rusija napala Ukrajinu s gotovo 300 dronova

Ukrajina oborila 269 od 294 letjelice

M. Až.

prije 1 sat 24 minute

Ruske snage su tokom noći izvele masovni napad na Ukrajinu, lansiravši ukupno 294 drona, saopćile su ukrajinske vlasti. Protuzračna odbrana uspjela je oboriti ili neutralizirati 269 bespilotnih letjelica.

Napad je, prema podacima ukrajinskih vlasti, još trajao u jutarnjim satima, dok se dio ruskih dronova i dalje nalazio u ukrajinskom zračnom prostoru.

Ukrajinske odbrambene snage su oborile ili elektronski onesposobile dronove tipa “Šahed”, “Gerbera”, “Italmas” i dronove mamce tipa “Parodija”. Operacije su provedene na sjeveru, jugu te u centralnim i istočnim dijelovima zemlje.

Zabilježeni su udari 20 bespilotnih letjelica na 15 lokacija, dok su ostaci oborenih dronova pali na još devet lokacija.

U odvojenim napadima, ruske snage su tokom noći 15. na 16. maj gađale kritičnu i stambenu infrastrukturu u Izmailskom okrugu u Odeskoj oblasti. Prema dostupnim informacijama, nekoliko osoba je povrijeđeno.

# RUSIJA
# UKRAJINA
