Ubica pušten na uslovnu slobodu pa ubrzo ubio djevojčicu, otac očajan: "Zaklao mi je dijete"

Da li je ova smrt mogla biti spriječena? Muškarac koji je ranije već počinio ubistvo trebao je da odsluži kaznu od 20 godina zatvora. Međutim, rumunski pravosudni sistem ga je pustio na uslovnu slobodu ranije, što se kasnije pokazalo kao kobna odluka, piše Bild.

Osuđeni kriminalac, pušten nakon gotovo 17 godina provedenih u zatvoru, ubio je 18-godišnju učenicu Alisiju I. tokom njene stručne prakse na jednoj farmi. Njeno tijelo pronađeno je u polju uljane repice, na mjestu gdje se ranije tog dana fotografisala.

Sud procijenio da nije opasan

Slučaj je izazvao šok u Rumuniji i otvorio pitanja o odluci suda da ga pusti na slobodu. Počinilac, Bone J., prema presudi je trebao ostati u zatvoru do aprila naredne godine, nakon što je 2008. godine sjekirom usmrtio jednog muškarca. Sud je u proljeće 2025. godine procijenio da više nije opasan, ali se ispostavilo da je ta procjena bila pogrešna.