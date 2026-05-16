Američki ministar energetike: Hormuški moreuz bi mogao biti ponovo otvoren do kraja ljeta

Američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright) u petak je izjavio da se očekuje ponovno otvaranje Hormuškog moreuza "najkasnije negdje ovog ljeta", upozoravajući da bi američka vojska mogla intervenisati ako Iran nastavi ometati promet kroz strateški vodeni put, javlja Anadolu.

Govoreći za CNBC iz LNG terminala u Kameronu, Luiziana, Rajt je rekao da bi se diplomatski sporazum s Iranom mogao pojaviti "u narednih nekoliko dana" uprkos napetostima oko krhkog primirja između SAD-a i Irana, koje je posredovao Pakistan 8. aprila, a kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.

- Ako Iran nastavi držati svjetsku ekonomiju kao taoca, američka vojska će prisiliti na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, ali to nije trivijalno učiniti - rekao je Rajt, dodajući da pregovori ostaju preferirana opcija.

Komentari su uslijedili nakon što je Američko automobilsko udruženje (AAA) u petak izvijestilo o prosječnoj nacionalnoj cijeni benzina u SAD-u od 4,53 dolara (3,90 eura) po galonu, usred obnovljene političke debate o Trumpovom prijedlogu o suspenziji saveznog poreza na benzin.

Rajt je dodao da se izvoz američkog tečnog prirodnog plina povećava kako bi se pomoglo u ublažavanju poremećaja u snabdijevanju povezanih s krizom u Hormuzu.