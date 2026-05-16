Tramp tvrdi da se Si slaže s njim: Iran mora otvoriti Hormuški moreuz, u zamjenu za ukidanje sankcija

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je nakon razgovora s kineskim liderom Si Đipingom (Xi Jinpingom) da bi Iran trebao pristati na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Istovremeno, Kina je poručila da rat nije trebao ni započeti.

Tramp je naveo i da razmatra mogućnost ukidanja američkih sankcija kineskim naftnim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Kina je najveći kupac iranske nafte, a na pitanje da li je Si obećao pritisak na Iran, Tramp je rekao da ne traži posebne usluge, jer bi to podrazumijevalo i uzajamne obaveze.

Peking se nije direktno oglasio o razgovorima vezanim za Iran, ali je kinesko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo da izražava nezadovoljstvo sukobom, ističući da se radi o ratu koji nije smio ni početi i koji ne bi trebao biti nastavljen.

Prema navodima Reutersa, Hormuški moreuz je praktično blokiran nakon američkih i izraelskih napada krajem februara, što je dovelo do poremećaja u snabdijevanju naftom i plinom te naglog rasta cijena energenata.

Sjedinjene Američke Države su privremeno obustavile napade, ali su uvele pomorsku blokadu, na što je Iran odgovorio da neće otvoriti moreuz dok se blokada ne ukine. Tramp je poručio da bi vojni udari mogli biti nastavljeni ako ne dođe do dogovora, naglasivši da SAD ne žele nuklearno naoružani Iran i da žele otvorene pomorske rute.

Iran, s druge strane, i dalje tvrdi da ne razvija nuklearno oružje, ali ne odustaje od nuklearnih istraživanja i zaliha obogaćenog uranija. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči (Abbas Araghchi) izjavio je da su iz Vašingtona (Washingtona) stigle poruke o spremnosti za nastavak pregovora te izrazio nadu u postizanje dogovora koji bi omogućio stabilizaciju situacije u Hormuškom moreuzu.

U međuvremenu, cijene nafte porasle su oko tri posto, dostigavši približno 109 dolara po barelu, zbog zabrinutosti da nema napretka u pregovorima i rješavanju krize.