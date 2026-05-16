Emirati bezuspješno pokušali uvjeriti Saudijsku Arabiju i Katar na zajednički napad na Iran

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zajed (Mohamed bin Zayed) pokušao je nakon američko-izraelskog napada na Iran okupiti saveznike iz Zaljeva radi zajedničkog vojnog odgovora, ali je ta inicijativa odbijena.

Prema navodima Bloomberga, bin Zajed je ubrzo nakon napada SAD-a i Izraela 28. februara obavio više razgovora s liderima zaljevskih zemalja, uključujući saudijskog prijestolonasljednika Muhameda (Mohammeda) bin Salmana. Ideja je bila usaglašavanje zajedničkog odgovora na iranske napade na države regije.

Nakon toga, Iran je izveo masovne napade dronovima i projektilima, a najteže posljedice, prema izvještajima, snosili su UAE, koji su bili meta hiljada projektila i dronova. Ipak, Saudijska Arabija i drugi regionalni lideri odbili su prijedlog UAE o koordinisanom vojnom odgovoru, što je dodatno pokazalo razlike unutar Zaljeva uprkos zajedničkom suprotstavljanju Iranu.

Kasnije su i Saudijska Arabija i UAE izveli zasebne udare na iranske ciljeve. Saudijski odgovor opisan je kao suzdržan, nakon čega je Rijad podržao posredničke napore Pakistana, dok su UAE, prema navodima, gađali iranska energetska postrojenja, uključujući i otok Lavan, gdje je izbio veliki požar i došlo do višemjesečnih poremećaja u proizvodnji.

Izvještaj navodi i da su UAE osjetljiviji na iranski pritisak jer, za razliku od Saudijske Arabije, nemaju istu alternativnu izvoznu rutu poput naftovoda Istok-Zapad prema Crvenom moru. Rat je dodatno pogodio i imidž zemlje kao turističkog i finansijskog središta.

U jeku napetosti Abu Dabi (Abu Dhabi) je intenzivirao veze s Izraelom, a američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi (Mike Huckabee) rekao je:

- Izrael im je upravo poslao baterije Iron Domea i osoblje da im pomogne u upravljanju njima. Kako to? Zato što postoji izvanredan odnos između UAE i Izraela zasnovan na Abrahamskim sporazumima - rekao je Hakabi.