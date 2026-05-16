Profesor fizičkog nudio odnose djevojčici (14): Nije znao da je ona AI zamka

Penzionisani profesor fizičkog iz Francuske, nakon što je na internetu upućivao seksualne ponude osobi za koju je vjerovao da je 14-godišnja djevojčica, završio je u pritvoru.

Međutim, "djevojčica" nije postojala. Riječ je bila o AI-generisanom licu i glasu kojima je upravljao poznati muški influencer FINNYZYY. Prema pisanju BBC-a FINNYZYY je poznat po hvatanju pedofila u zamke.

Samo dan nakon što je njegov razgovor s lažnim profilom emitovan uživo na više platformi Dominik B. (66) predao se policiji u istočnoj Francuskoj.

U snimku se na jednoj strani ekrana vidi Dominik B. kako opušteno sjedi u stolici, dok je na drugoj strani influenser s djevojačkim licem i glasom.

Milioni pregleda

Tokom gotovo 40-minutnog razgovora, koji je uživo pratilo više od 40.000 gledalaca, a kasnije je pregledan gotovo milion puta, Dominik predlaže susret s "djevojčicom" na pariškom fudbalskom stadionu Parc des Princes. Pita je želi li da ga poljubi, je li ikada slala svoje gole fotografije prijateljima i želi li da vidi i njega golog.

Kada ga sagovornica podsjeti na svoje godine, on odgovara kako mnoge djevojčice "mlađe od toga već imaju seksualna iskustva". Nakon emitovanja videa, Dominika su prepoznali neki od gledalaca koji su slučaj prijavili na Pharos, francusku državnu platformu za prijavu neprimjerenog internetskog sadržaja. Prije nego što su nadležne službe reagovale, bivši profesor sam se javio u najbližu policijsku stanicu.

Tužilaštvo ga optužuje za seksualno uznemiravanje osobe mlađe od 15 godina i za traženje pornografske slike maloljetne osobe.

Šira rasprava

Ovaj slučaj izazvao je širu raspravu o etičnosti ovakvog lova na pedofile.

Influencer FINNYZYY tvrdi da mu je cilj podizanje svijesti javnosti o problemu seksualnog zlostavljanja djece.

- Želim da ljudi shvate koliko je ovo ozbiljno - poručio je.

S druge strane, advokat i komentator Murad Batik (Battik) kritikovao je metode influensera, nazvavši ih "vrlo zabrinjavajućima". Smatra da bi pravi građanski angažman bio predati snimak policiji umesto objavljivanja na internetu radi publiciteta.

Ipak, influenser je dobio i podršku. Zastupnik krajnje desne stranke Nacionalni skup (Rassemblement National) pozdravio je akciju riječima da je "građansko društvo prisiljeno da se mobilizuje jer je reakcija političke klase bila preslaba".