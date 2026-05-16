BIZARAN TRENUTAK

Video / Si ustao od stola, Tramp zavirio u njegove bilješke

Snimak se ubrzo proširio internetom i izazvao brojne reakcije zbog nesvakidašnje situacije tokom diplomatskog susreta na visokom nivou

M. Až.

prije 1 sat 30 minuta

Tokom zvanične večere u Pekingu, kojoj su prisustvovali američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) i kineski lider Si Đinping (Xi Jinping), zabilježen je neobičan trenutak koji je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na videosnimku s događaja vidi se kako Si Đinping nakratko ustaje od stola, dok Tramp u tom trenutku, prema tvrdnjama korisnika društvenih mreža, pogledom prati bilješke kineskog lidera koje su ostale ispred njega.

Snimak se ubrzo proširio internetom i izazvao brojne reakcije zbog nesvakidašnje situacije tokom diplomatskog susreta na visokom nivou.

Američka i kineska strana zasad se nisu zvanično oglašavale povodom ovog događaja.

Večera je održana u okviru šireg diplomatskog programa sastanaka između Sjedinjenih Američkih Država i Kine u Pekingu.

