Video / Si ustao od stola, Tramp zavirio u njegove bilješke

Tokom zvanične večere u Pekingu, kojoj su prisustvovali američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) i kineski lider Si Đinping (Xi Jinping), zabilježen je neobičan trenutak koji je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na videosnimku s događaja vidi se kako Si Đinping nakratko ustaje od stola, dok Tramp u tom trenutku, prema tvrdnjama korisnika društvenih mreža, pogledom prati bilješke kineskog lidera koje su ostale ispred njega.

Snimak se ubrzo proširio internetom i izazvao brojne reakcije zbog nesvakidašnje situacije tokom diplomatskog susreta na visokom nivou.

Američka i kineska strana zasad se nisu zvanično oglašavale povodom ovog događaja.

Večera je održana u okviru šireg diplomatskog programa sastanaka između Sjedinjenih Američkih Država i Kine u Pekingu.