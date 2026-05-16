TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan: "Nema mira na Bliskom istoku dok ne prestanu izraelske provokacije"

Pozvao je na regionalnu stabilnost, kraj eskalaciji tenzija koje uključuju Iran, rekavši da trajni mir zahtijeva napuštanje "kratkoročnih kalkulacija"

Redžep Tajip Erdoan. Anadolija

M. Až.

prije 51 minutu

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan izjavio je da će Turska nastaviti da se zalaže za jaču regionalnu saradnju, dublje odbrambene sposobnosti i obnovljeni diplomatski angažman sa saveznicima NATO-om i Evropsom unijom (EU), istovremeno pozvavši na stabilnost na Bliskom istoku, javlja Anadolu.

Govoreći novinarima u avionu tokom povratka iz Kazahstana u petak, Erdoan je rekao: "Prvo, izraelske provokacije moraju biti neutralizirane, a zatim se mora izgraditi istinski mir", misleći na američko-izraelske napade na Iran.

- Ako se želi trajna stabilnost u regiji, svi moraju ostaviti po strani kratkoročne kalkulacije. Zemlje bi trebale braniti prava svojih građana, a ne interese aktera izvan regije - dodao je Erdoan.

Postizanje mira

Rekao je i da će trajni mir na Bliskom istoku zahtijevati kraj eskalacija i kratkoročnih političkih kalkulacija.

Erdoan je naglasio i važnost koju Ankara pridaje učešću Turske Republike Sjeverni Kipar (TRSC) u Organizaciji turkijskih država (OTS).

- Pridajemo veliki značaj učešću TRSC-a u aktivnostima organizacije. Turkijski svijet prihvata tursko-kiparski narod ispunjavajući svoje odgovornosti - rekao je Erdoan.

Istakao je da će Turska nastojati ojačati OTS tokom svog predstojećeg predsjedavanja nakon sljedećeg samita bloka.

- Tokom našeg predsjedavanja, koje ćemo preuzeti 13. samitom koji ćemo organizovati sljedeće jeseni, podići ćemo našu organizaciju na više nivoe - rekao je Erdoan.

Samit NATO-a

Turski predsjednik je govorio i o predstojećem samitu NATO-a, rekavši da Ankara očekuje ključne odluke o budućnosti saveza i globalnoj sigurnosnoj arhitekturi.

- Očekujemo da će se u Ankari donijeti važne odluke u vezi s budućnošću saveza i budućim oblikom globalne sigurnosne arhitekture - rekao je.

Erdoan je Tursku opisao kao "veliku priliku" za EU i rekao da se blok suočava s historijskom odlukom o tome hoće li u potpunosti iskoristiti tu priliku.

Saradnja s Vašingtonom

O saradnji s Vašingtonom u oblasti odbrane, Erdogan je rekao da su razgovori o programu borbenih aviona F-35 u toku.

- Naši zahtjevi u vezi s F-35 su jasni. Naši zvaničnici nastavljaju razgovore sa svojim američkim kolegama. Nadamo se pozitivnom ishodu - rekao je.

Govorio je i o turskom projektu borbenih aviona pete generacije, KAAN, opisujući ga kao početak šire transformacije u odbrambenoj industriji zemlje.

"Kada se proces završi, počet će novo poglavlje u ovoj oblasti. KAAN je naš prvi korak. Možemo i hoćemo graditi još bolje i jače", rekao je Erdogan.

