Ukrajina preuzela tijela 528 poginulih vojnika

U Ukrajinu su 16. maja vraćena tijela i posmrtni ostaci 528 poginulih ukrajinskih vojnika, u okviru repatrijacijskih aktivnosti koje provode nadležne državne službe.

Sljedeća faza procesa je identifikacija posmrtnih ostataka, koju će obaviti istražitelji nadležnih organa za provođenje zakona.

U operaciji povrata tijela učestvovali su predstavnici Koordinacionog štaba za postupanje s ratnim zarobljenicima, Zajedničkog centra pri Sigurnosnoj službi Ukrajine, Oružanih snaga Ukrajine, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ureda ombudsmana, povjerenika za nestale osobe u posebnim okolnostima te Državne službe za vanredne situacije.

Informaciju o repatrijaciji objavili su Sigurnosna služba Ukrajine i Koordinacioni štab za postupanje s ratnim zarobljenicima.

U dostupnim informacijama nije navedeno odakle su tijela vraćena niti koliko bi mogao trajati proces njihove identifikacije.