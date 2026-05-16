London u stanju pojačane sigurnosti zbog velikih skupova: Metropolitanska policija aktivira dronove, konje i kamere za prepoznavanje lica

Metropolitanska policija priprema opsežnu sigurnosnu operaciju uoči velikih protesta i sportskih događaja u centru Londona, a vlasti upozoravaju da bi ovo mogao biti jedan od najzahtjevnijih dana za policiju u posljednjih nekoliko godina.

Na ulicama će biti raspoređeno oko 4.000 policajaca, uz podršku oklopnih vozila, policijskih konja, pasa, dronova i helikoptera. Pojačane mjere sigurnosti uvode se zbog skupa organizacije Ujedinjeno Kraljevstvo, koji predvodi Tomi Robinson (Tommy Robinson), pravim imenom Stiven Jaksli-Lenon (Stephen Yaxley-Lennon), kao i zbog propalestinskog protesta povodom Dana Nakbe.

Prema navodima britanskih medija, policija će imati proširena ovlaštenja za zaustavljanje i pretres građana bez potrebe za konkretnom sumnjom, a mjere će se odnositi na obje demonstracije koje će biti održane na različitim lokacijama.