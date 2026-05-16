4.000 POLICAJACA

London u stanju pojačane sigurnosti zbog velikih skupova: Metropolitanska policija aktivira dronove, konje i kamere za prepoznavanje lica

Na ulicama će biti raspoređeno oko 4.000 policajaca, uz podršku oklopnih vozila, policijskih konja, pasa, dronova i helikoptera

Masovni protesti u Londonu.

Z. V.

prije 1 sat 31 minutu

Metropolitanska policija priprema opsežnu sigurnosnu operaciju uoči velikih protesta i sportskih događaja u centru Londona, a vlasti upozoravaju da bi ovo mogao biti jedan od najzahtjevnijih dana za policiju u posljednjih nekoliko godina.

Na ulicama će biti raspoređeno oko 4.000 policajaca, uz podršku oklopnih vozila, policijskih konja, pasa, dronova i helikoptera. Pojačane mjere sigurnosti uvode se zbog skupa organizacije Ujedinjeno Kraljevstvo, koji predvodi Tomi Robinson (Tommy Robinson), pravim imenom Stiven Jaksli-Lenon (Stephen Yaxley-Lennon), kao i zbog propalestinskog protesta povodom Dana Nakbe.

Prema navodima britanskih medija, policija će imati proširena ovlaštenja za zaustavljanje i pretres građana bez potrebe za konkretnom sumnjom, a mjere će se odnositi na obje demonstracije koje će biti održane na različitim lokacijama.

Istovremeno se očekuje i dolazak desetina hiljada navijača na stadion Wembley na finale FA kupa

Policija će prvi put tokom protesta koristiti kamere za prepoznavanje lica u realnom vremenu, dok će organizatori skupova snositi odgovornost za eventualne izjave i ponašanje govornika koje angažuju.

Zamjenik pomoćnika komesara Džejms Harman (James Harman) izjavio je da bi sigurnosna operacija mogla koštati oko 4,5 miliona funti, ističući da London očekuje izuzetno zahtjevan dan sa velikim brojem okupljanja i povećanim sigurnosnim rizicima.

Britanski premijer Keir Starmer poručio je da rast krajnje desnice predstavlja "borbu za dušu zemlje", optuživši organizatore skupa za širenje mržnje i podjela u društvu.

