Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"OPRAVDAN ODGOVOR"

Zelenski objavio snimak udara na Rusiju: "Ovo su naše dalekometne sankcije"

Zelenski je naveo da je riječ samo o dijelu meta pogođenih tokom protekle sedmice, ističući da su mnoge operacije i dalje u toku

Kijev objavio snimke udara. Screenshot X

Z. V.

prije 34 minute

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je videosnimak na kojem su prikazani, kako navodi, razorni rezultati ukrajinskih udara na ruske vojne i industrijske ciljeve, poručivši da se radi o “dalekometnim sankcijama” koje Kijev nameće Moskvi.

Zelenski je naglasio da je riječ samo o dijelu meta koje su ukrajinske snage uništile tokom protekle sedmice, dok su mnoge operacije i dalje u toku. 

- Ovo su naše dalekometne sankcije ove sedmice. Većina operacija još uvijek traje, pa snimak prikazuje samo dio naših rezultata - napisao je ukrajinski predsjednik uz objavljeni video.

Uništeni avioni, brodovi i sistemi PVO

Prema njegovim navodima, na meti su se našli brojni ruski vojni i infrastrukturni objekti, uključujući i energetske kapacitete. Zelenski je potvrdio da su ukrajinski udari neutralisali ruski amfibijski avion Be-200, helikopter Ka-27, kao i teretni brod koji je prevozio veliku količinu municije.

Također je navedeno da su pogođeni i sistemi protivzračne odbrane poput raketnog sistema Pancir-S1 i sistema Tor, kao i komunikacioni sistem Redut-2US, te više grupa dronova i drugih vojnih ciljeva.

Ukrajinski predsjednik je istakao da su “dalekometne sankcije” nanijele ozbiljne udare ruskoj naftnoj industriji i pomorskim kapacitetima. Ukrajinske letjelice, kako je naveo, djelovale su i do 1.000 kilometara unutar teritorije Rusije, što, prema njegovim riječima, pokazuje značajno proširenje operativnih mogućnosti.

“Ovo je opravdan odgovor”

Kijev poručuje da su ovi napadi odgovor na rusku agresiju i svakodnevna razaranja ukrajinskih gradova. Zelenski je najavio nastavak operacija i dodatno povećanje intenziteta udara.

- Ovo su naši potpuno opravdani odgovori na ono što Rusi rade. Nastavit ćemo povećavati i domet i razmjere ovih naših sankcija - poručio je Zelenski.

Na kraju je zahvalio vojnim i obavještajnim strukturama Ukrajine. 

- Zahvaljujem svima koji rade na jačanju naše snage. Hvala ratnicima Oružanih snaga Ukrajine, Službi sigurnosti Ukrajine (SBU) i našim obavještajnim službama na njihovoj izuzetnoj preciznosti - zaključio je Zelenski.

# MOSKVA
# NAPADI
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KIJEV
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.