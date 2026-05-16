Zelenski objavio snimak udara na Rusiju: "Ovo su naše dalekometne sankcije"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je videosnimak na kojem su prikazani, kako navodi, razorni rezultati ukrajinskih udara na ruske vojne i industrijske ciljeve, poručivši da se radi o “dalekometnim sankcijama” koje Kijev nameće Moskvi.

Zelenski je naglasio da je riječ samo o dijelu meta koje su ukrajinske snage uništile tokom protekle sedmice, dok su mnoge operacije i dalje u toku.

- Ovo su naše dalekometne sankcije ove sedmice. Većina operacija još uvijek traje, pa snimak prikazuje samo dio naših rezultata - napisao je ukrajinski predsjednik uz objavljeni video.

Uništeni avioni, brodovi i sistemi PVO

Prema njegovim navodima, na meti su se našli brojni ruski vojni i infrastrukturni objekti, uključujući i energetske kapacitete. Zelenski je potvrdio da su ukrajinski udari neutralisali ruski amfibijski avion Be-200, helikopter Ka-27, kao i teretni brod koji je prevozio veliku količinu municije.

Također je navedeno da su pogođeni i sistemi protivzračne odbrane poput raketnog sistema Pancir-S1 i sistema Tor, kao i komunikacioni sistem Redut-2US, te više grupa dronova i drugih vojnih ciljeva.