KRAJ MISIJE

Nakon godinu dana ratova i operacija nosač aviona USS Gerald R. Ford se vraća kući

Riječ je o najdužem operativnom raspoređivanju jednog nosača aviona još od kraja Vijetnamskog rata

Z. V.

prije 54 minute

Američki nosač aviona USS Gerald R. Ford trebao bi se u subotu vratiti u matičnu luku u Virdžiniji (nakon gotovo godinu dana provedene na moru, tokom koje je učestvovao u operacijama vezanim za Iran i Venecuelu.

Riječ je o najdužem operativnom raspoređivanju jednog nosača aviona još od kraja Vijetnamskog rata, a tokom misije brod je služio kao ključna tačka u realizaciji američkih vojnih aktivnosti pod administracijom Donalda Trampa (Trump).

Povratak broda posebno je važan za porodice mornara, koje nakon mjeseci neizvjesnosti i intenzivnih operacija s olakšanjem dočekuju njihov povratak.

Tokom misije zabilježeni su i tehnički problemi, uključujući požar u praonici rublja koji je izbio u martu i gasio se oko 30 sati. Oko 600 članova posade tada je privremeno ostalo bez pristupa svojim ležajevima, iako nije bilo teže povrijeđenih.

Ranije su se pojavili i problemi sa sanitarnim sistemom, što je povremeno dovodilo do prekida rada i dodatnih zastoja u funkcionisanju broda.

Prema američkim vojnim izvorima, ovaj nosač aviona, vrijedan oko 13 milijardi dolara, imao je važnu ulogu u operacijama u Venecueli i Iranu, gdje je služio kao platforma za izvođenje zračnih misija i podršku vojnim akcijama.

# VENECUELA
# IRAN
# AMERIKA
# USS GERALD R. FORD
