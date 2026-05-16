PREDSJEDNIK SAD

Donald Tramp: Iran ima interes za postizanje sporazuma, ako to ne učine - loše će se provesti

Američki predsjednik izjavio da još nije jasno hoće li pregovori s Teheranom uspjeti, dok Vašington razmatra naredne poteze usred nastavljenih regionalnih tenzija

Donald Tramp. AP

Anadolija

prije 21 minutu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran ima "interes za postizanje sporazuma" dok pregovori o nuklearnom programu zemlje i sukobu i dalje traju bez rješenja.

U telefonskom intervjuu za francusku televiziju BFMTV u subotu, Tramp je rekao da nije siguran hoće li se uskoro postići dogovor.

- Nemam pojma. Ako to ne učine, vrlo loše će se provesti. Imaju interes za postizanje sporazuma - rekao je američki predsjednik dopisniku BFMTV-a u SAD.

Prema nekoliko medijskih izvještaja, očekuje se da će Trump u narednim satima odlučiti hoće li nastaviti napade na iranski režim, jer razgovori usmjereni na okončanje sukoba i rješavanje iranskog nuklearnog programa do sada nisu dali rezultate.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u zemljama Perzijskog zaljeva, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz održavanje blokade plovila koja putuju u ili iz iranskih luka kroz taj strateški plovni put.

# SAD
# DONALD TRUMP
