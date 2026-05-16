Donald Tramp: Iran ima interes za postizanje sporazuma, ako to ne učine - loše će se provesti

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran ima "interes za postizanje sporazuma" dok pregovori o nuklearnom programu zemlje i sukobu i dalje traju bez rješenja.

U telefonskom intervjuu za francusku televiziju BFMTV u subotu, Tramp je rekao da nije siguran hoće li se uskoro postići dogovor.

- Nemam pojma. Ako to ne učine, vrlo loše će se provesti. Imaju interes za postizanje sporazuma - rekao je američki predsjednik dopisniku BFMTV-a u SAD.

Prema nekoliko medijskih izvještaja, očekuje se da će Trump u narednim satima odlučiti hoće li nastaviti napade na iranski režim, jer razgovori usmjereni na okončanje sukoba i rješavanje iranskog nuklearnog programa do sada nisu dali rezultate.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u zemljama Perzijskog zaljeva, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz održavanje blokade plovila koja putuju u ili iz iranskih luka kroz taj strateški plovni put.