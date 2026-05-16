Uznemirujuće / Muškarac automobilom naletio na pješake: Sedam osoba povrijeđeno, napadača savladali građani

U centru italijanskog grada Modene došlo je do teškog haosa u kojem je povrijeđeno sedam osoba, od kojih su dvije u kritičnom stanju, nakon što je vozač automobilom naletio na pješake. Prema navodima lokalnih medija, automobil marke Citroen C3 ušao je u zonu u centru grada i udario grupu ljudi. Nakon nesreće, vozač je pokušao pobjeći pješice, a u tom trenutku je, prema pojedinim informacijama, navodno nekoga i napao nožem. Prolaznici su ga uspjeli sustići i zadržati do dolaska policije, čime je spriječen dalji bijeg.

Lokalni zvaničnici navode da se radi o 31-godišnjem muškarcu, italijanskom državljaninu porijeklom iz Maroka. Istraga još traje, a zasad nema zvanične potvrde o motivima, niti da li je vozač bio pod uticajem alkohola ili droga, ili je riječ o namjernom napadu. Gradonačelnik Modene Masimo Meceti izjavio je da su okolnosti događaja i dalje nejasne, ali da je riječ o vrlo ozbiljnom slučaju. Potvrdio je da je jedna žena teško povrijeđena i da bi mogla ostati bez obje noge zbog teških povreda zadobijenih u udaru. Očevici opisuju da je vozilo velikom brzinom uletjelo na trotoar i naletjelo na ljude, pri čemu su neki od njih odbačeni od siline udara.