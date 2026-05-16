Osumnjičeni za genocid u Ruandi preminuo u pritvoru dok je čekao privremeno puštanje na slobodu

Felisijen Kabuga, osumnjičeni za genocid u Ruandi, preminuo je u pritvoru u Hagu u 91. godini, potvrđeno je iz suda Ujedinjenih nacija.

Kako je saopćeno, Kabuga je umro dok se nalazio u pritvorskoj jedinici u Nizozemskoj, a dodatni detalji o okolnostima smrti zasad nisu objavljeni.

Predsjednica Mehanizma, sutkinja Grasijela Gati Santana, naložila je provođenje detaljne istrage o njegovoj smrti, a za vođenje postupka imenovan je sudija Alfons Orije.

Kabuga, nekadašnji ruandski biznismen, teretio se za genocid i saučesništvo u genocidu, javno podsticanje na njegovo izvršenje, kao i za zločine protiv čovječnosti, uključujući progon, istrebljenje i ubistva počinjena nad Tutsijima 1994. godine.

Nalog za njegovo hapšenje izdat je 2013. godine, a nakon dugogodišnjeg skrivanja uhapšen je 2020. u Francuskoj i potom prebačen u Hag. Suđenje mu je počelo 2022. godine.

Postupak je, međutim, obustavljen u septembru 2023. nakon što je proglašen nesposobnim za suđenje zbog narušenog zdravstvenog stanja.

U trenutku smrti nalazio se u pritvoru, čekajući odluku o mogućem premještaju u neku od država koje bi ga prihvatile.