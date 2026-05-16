Ovo je identitet Marokanca koji je vozio 160 km na sat i zabio se u pješake: Ranije je bio na psihijatrijskom liječenju

Sedam osoba povrijeđeno je u subotu nakon što se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centru sjevernog italijanskog grada Modene, potvrđeno je iz policije. Dvije osobe su u kritičnom stanju. Među najteže povrijeđenima su 55-godišnja žena, koja ima po život opasne povrede, i 55-godišnji muškarac. Oboje su helikopterom prebačeni u bolnicu Maggiore u Bolonji, dok su još dvije osobe zadobile teške povrede.

Policija je uhapsila vozača, muškarca u tridesetim godinama, za kojeg se sumnja da je namjerno udario pješake. Nakon što je izašao iz vozila, navodno je s nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zaustaviti. Riječ je o 31-godišnjem italijanskom državljaninu marokanskog porijekla, Salimu el Koudriju. Prema pisanju italijanskih medija, ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. U toku je pretres njegove kuće u Ravarinu, a dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost s ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti. Automobil je nakon udara završio u izlogu jedne prodavnice, a vozača su uspjeli savladati prolaznici. Među njima je bio i Luka Sinjoreli, koji je tom prilikom povrijeđen.

– Zadobio sam dva uboda, jedan u prsa i jedan u glavu. Uspio sam mu blokirati ruku i neutralisati ga – ispričao je, dodajući da su mu pomogli i drugi građani. Gradonačelnik Modene zahvalio je hrabrim prolaznicima na reakciji.