Tramp objavio AI video "uništenja" iranskih snaga: Snimak podigao buru

Aktuelni američki predsjednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social video koji je izazvao pažnju javnosti.

U objavi je kombinovan njegov govor, u kojem opisuje scenario sukoba u Hormuškom moreuzu, s AI generisanim prikazom vojne akcije.

Na snimku se vidi simulacija u kojoj, uz efekte nalik laserskim zracima, dolazi do uništenja letjelice koja predstavlja iranski avion.

Video je u potpunosti kreiran uz pomoć umjetne inteligencije i predstavlja vizuelnu interpretaciju iznesenih tvrdnji iz govora.