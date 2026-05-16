Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKI PROPUST

Skandalozno: Na danskoj televiziji u udarnom terminu se pojavio s majicom "Srpski četnici"

Mladić po imenu Frederik u emisiji je čitao poeziju, ali je pažnju gledalaca više privukla njegova odjeća nego sam nastup

Sporna majica. Screenshot

S. S.

prije 34 minute

Na danskoj državnoj televiziji emitirana je kulturna emisija u kojoj je gostovao mladić koji je tokom nastupa nosio majicu sa sramotnim natpisom „Srpski četnici“. Snimak iz emisije kasnije je počeo da se širi društvenim mrežama i izazvao je brojne reakcije, posebno u našem regionu.

Mladić po imenu Frederik u emisiji je čitao poeziju, ali je pažnju gledalaca više privukla njegova odjeća nego sam nastup. Na sebi je imao crnu majicu s natpisom i simbolima koji su izazvali polemike.

Postavlja se pitanje kako je takav sadržaj mogao biti prikazan u programu javnog servisa jedne evropske zemlje. Mnogi smatraju da je riječ o propustu produkcije i uredništva.

Za sada nema zvaničnog saopćenja danske televizije o tome da li je riječ o namjernom potezu ili grešci u pripremi emisije. Očekuje se da će slučaj biti dodatno razmotren unutar same medijske kuće.

# ČETNICI
# DANSKA
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.