Skandalozno: Na danskoj televiziji u udarnom terminu se pojavio s majicom "Srpski četnici"

Na danskoj državnoj televiziji emitirana je kulturna emisija u kojoj je gostovao mladić koji je tokom nastupa nosio majicu sa sramotnim natpisom „Srpski četnici“. Snimak iz emisije kasnije je počeo da se širi društvenim mrežama i izazvao je brojne reakcije, posebno u našem regionu.

Mladić po imenu Frederik u emisiji je čitao poeziju, ali je pažnju gledalaca više privukla njegova odjeća nego sam nastup. Na sebi je imao crnu majicu s natpisom i simbolima koji su izazvali polemike.

Postavlja se pitanje kako je takav sadržaj mogao biti prikazan u programu javnog servisa jedne evropske zemlje. Mnogi smatraju da je riječ o propustu produkcije i uredništva.

Za sada nema zvaničnog saopćenja danske televizije o tome da li je riječ o namjernom potezu ili grešci u pripremi emisije. Očekuje se da će slučaj biti dodatno razmotren unutar same medijske kuće.