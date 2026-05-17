Šta će na ovo reći Tramp: Iran uvodi novi sistem za kontrolu saobraćaja kroz Hormuški moreuz

Iran je najavio uvođenje novog sistema za kontrolu pomorskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu, koji uključuje i naplatu naknada za tzv. „specijalizovane usluge“, izjavio je visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi.

Azizi, predsjednik Komiteta za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, naveo je da je riječ o mehanizmu koji je u skladu s iranskim suverenitetom i koji bi, prema tvrdnjama iz Teherana, trebao osigurati bezbjednost međunarodne trgovine kroz ovaj strateški plovni put.

Prema njegovim riječima, novi sistem podrazumijeva upravljanje brodskim saobraćajem kroz određene rute u moreuzu, pri čemu bi se primjenjivala pravila koja razlikuju brodove koji sarađuju s Iranom od onih iz „neprijateljskih zemalja“.

On je istakao da će komercijalni brodovi i partneri Irana moći koristiti ovaj prolaz, dok bi za druge mogla važiti ograničenja u okviru novog režima. Također je najavljeno da bi se u određenim slučajevima naplaćivale takse za pružene usluge u okviru tog sistema.

Azizi je dodao i da se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući i američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz.

Zvaničnici iranskog parlamenta ranije su poručili da Iran ne namjerava odustati od svojih prava u tom području, te da se priprema pravni okvir koji će regulisati plovidbu kroz jedan od najvažnijih svjetskih morskih pravaca.